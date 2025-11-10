快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

COP30開幕式登場 場館周邊加強維安

攝影中心／ 特派記者潘俊宏／巴西即時報導
COP30會議即將開幕，場館周邊道路加強維安，許多重要出入口也有荷槍實彈的軍警人員警戒。記者潘俊宏／攝影
COP30會議即將開幕，場館周邊道路加強維安，許多重要出入口也有荷槍實彈的軍警人員警戒。記者潘俊宏／攝影

各國努力避免全球氣候災難的COP30會議將登場，許多國家的領導人、重要官員、企業及NGO代表都會出席會議，巴西貝倫的場館周邊道路都已管制，除了許多出入口管控人員進出，重要路口也有軍警人員荷槍實彈戒備。

今年輪值主席國巴西負責制定兩周的峰會議程，各國在會議上互相談判磋商、最後締約，各國互相督促朝共同行動與目標邁進，以合作方式共同因應氣候變遷所帶來的挑戰。

由於各國在談判磋商時常會為了自身利益畫紅線不易妥協，常常氣氛緊張或導致談判破裂，最終決議採非全體一致的共識決通過。

COP30會議即將開幕，場館周邊道路加強維安，許多重要出入口也有荷槍實彈的軍警人員警戒。記者潘俊宏／攝影
COP30會議即將開幕，場館周邊道路加強維安，許多重要出入口也有荷槍實彈的軍警人員警戒。記者潘俊宏／攝影
COP30會議即將開幕，場館周邊道路加強維安，許多重要出入口也有荷槍實彈的軍警人員警戒禁止進出。記者潘俊宏／攝影
COP30會議即將開幕，場館周邊道路加強維安，許多重要出入口也有荷槍實彈的軍警人員警戒禁止進出。記者潘俊宏／攝影
COP30會議即將開幕，場館周邊道路加強維安，許多重要出入口也有荷槍實彈的軍警人員警戒。記者潘俊宏／攝影
COP30會議即將開幕，場館周邊道路加強維安，許多重要出入口也有荷槍實彈的軍警人員警戒。記者潘俊宏／攝影
COP30會議即將開幕，場館周邊道路加強維安，一輛裝甲車停放在出入口邊待命。記者潘俊宏／攝影
COP30會議即將開幕，場館周邊道路加強維安，一輛裝甲車停放在出入口邊待命。記者潘俊宏／攝影

巴西 實彈 氣候變遷

延伸閱讀

COP30巴西登場 環境部成立戰情室盯三重點

COP30領袖峰會 西班牙捍衛綠色轉型為經濟成長引擎

UN：2025恐成史上最熱年之一 但高溫趨勢仍可逆轉

全球升溫恐達2.5℃ 聯合國警告排放量創新高

相關新聞

COP30開幕式登場 場館周邊加強維安

各國努力避免全球氣候災難的COP30會議將登場，許多國家的領導人、重要官員、企業及NGO代表都會出席會議，巴西貝倫的場館...

COP30巴西揭幕 島國求救：我們正活在噩夢中

第卅屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ30）自十日起在巴西貝倫揭幕。東道主巴西希望，今年大會能回歸初心，各國應致力兌現過去承諾...

學者：台灣應積極取得國際碳權

巴西氣候峰會登場，台灣民間團體參與全球氣候行動不缺席，本月初先在台北發起破千人響應的氣候遊行，接著前進巴西貝倫，包括台灣...

巴西倡設雨林基金 已獲53國支持

亞馬遜雨林遭砍伐加劇全球暖化，巴西將在本屆峰會正式發起「熱帶雨林永存基金」倡議，若順利成形，每年將提供四十億美元（約一二...

氣候變遷大會 各國減碳目標成關鍵

願景工程基金會及聯合報長期關注氣候議題，第五年派採訪團全程參與氣候峰會，提供讀者最即時談判進展，並深入探討對台影響。本次...

COP30會議將開幕 各國關注美、中意向

巴西今年主辦COP30大會，不過今年確認出席峰會的最高領袖人數不到60人，全球碳排放最高的中國、美國、印度和俄羅斯等最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。