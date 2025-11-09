聽新聞
COP30會議將開幕 各國關注美、中意向

攝影中心／ 記者潘俊宏／巴西即時報導
巴西主辦的COP30會議將開始，巴西貝倫機場內掛起關注氣候峰會的資訊看板。記者潘俊宏／攝影
巴西主辦的COP30會議將開始，巴西貝倫機場內掛起關注氣候峰會的資訊看板。記者潘俊宏／攝影

巴西今年主辦COP30大會，不過今年確認出席峰會的最高領袖人數不到60人，全球碳排放最高的中國、美國、印度和俄羅斯等最高領袖皆未到場。11月10日正式峰會開幕，隨後各國開始事務性磋商與部長級會議。

由於美國總統川普長期聲稱氣候變遷是「騙局」，也讓美國退出《巴黎協定》，此次不僅川普缺席領袖會議，美國政府也未派遣官員前往，反而作為全球碳排量最多的國家，中國這次派國務院副總理參會，彰顯對這次會議的重視。

展場內官方展區及NGO展區正如火如荼加緊趕工布置，中國在官方藍區展場占據C位盼能吸引與會者目光。中國國家主席習近平9月24日在聯合國氣候變化大會提出的減碳目標，強調國際社會應當把握正確方向。

在《巴黎協定》簽署滿十週年之際，聯合國秘書長古特雷斯在峰會開幕時直言指出我們失敗了，世界未能將全球升溫控制在工業化前水平以上1.5°C以內，全球均溫仍持續攀升，恐導致生態系瀕臨崩潰，數十億人將陷生存威脅。多國領袖在峰會上也警示時間所剩不多。

巴西主辦的COP30會議將開始，世界各國與會者開心在展場外合影。記者潘俊宏／攝影
巴西主辦的COP30會議將開始，世界各國與會者開心在展場外合影。記者潘俊宏／攝影
巴西主辦的COP30會議將開始，中國大陸在官方藍區展場擴大布展盼吸引目光。記者潘俊宏／攝影
巴西主辦的COP30會議將開始，中國大陸在官方藍區展場擴大布展盼吸引目光。記者潘俊宏／攝影

