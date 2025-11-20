文雅場事件後…彰化今針對15處高風險蛋雞場採樣 啟動全面監測
彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，今天先檢驗15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場，包括雞蛋、羽毛、飼料及飲水等項目採樣，若後續檢驗結果呈現陽性，將立即管控處置。
彰化縣政府表示，在文雅畜牧場檢出雞蛋含環境用藥芬普尼成分後，彰化縣政府為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，自11月中旬起至12月底止，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。
縣府農業處及動物防疫所今天會同政風處人員，先前往採樣15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場，包括雞蛋、羽毛、飼料及飲水等項目採樣，若後續檢驗結果呈現陽性，動物防疫所將第一時間啟動移動管制，禁止該場雞蛋及雞隻流出，並擴大針對不同雞舍批次採樣，持續監測汙染範圍，同時展開場內汙染來源調查。
農業處將同步對相關周邊環境土壤、飲水、飼料來源擴大抽驗，以調查可能汙染源，避免環境端交叉汙染。
