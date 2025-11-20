彰化文雅畜牧場芬普尼雞蛋汙染案 政府多管齊下追查

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被檢出殘留禁藥芬普尼，迄今找不到禁藥來源，政府多管齊下，同意文雅蛋雞換羽再產蛋，農政和衛政兩單位檢驗合格後可能解除管制移動，相關單位則蒐集養雞場使用殺蝨藥，作為追查禁藥來源的參考。

彰化縣動物防疫所針對過去有違規用藥紀錄的15家蛋雞場，分批檢驗雞蛋、雞羽、雞糞和環境的禁藥殘留，第一批檢驗結果最快明天出爐，另一方面，動防所同意文雅停止供應飼料強迫蛋雞換羽，預計3周後蛋雞恢復產蛋，重新生產的雞蛋接受檢驗，若全數合格可望解除管制移動。

文雅負責人和員工均稱不知道為何檢出芬普尼，農政、衛政和相關調查單位都沒找到藥桶等證物，初步排除鄰田汙染，改從蛋雞場過去違規使用藥物種類著手釐清文雅芬普尼案，即使文雅雞蛋未來檢驗合格無禁藥殘留，仍持續調查，避免成為懸案。