彰化文雅畜牧場芬普尼雞蛋汙染案 政府多管齊下追查
彰化縣文雅畜牧場雞蛋被檢出殘留禁藥芬普尼，迄今找不到禁藥來源，政府多管齊下，同意文雅蛋雞換羽再產蛋，農政和衛政兩單位檢驗合格後可能解除管制移動，相關單位則蒐集養雞場使用殺蝨藥，作為追查禁藥來源的參考。
彰化縣動物防疫所針對過去有違規用藥紀錄的15家蛋雞場，分批檢驗雞蛋、雞羽、雞糞和環境的禁藥殘留，第一批檢驗結果最快明天出爐，另一方面，動防所同意文雅停止供應飼料強迫蛋雞換羽，預計3周後蛋雞恢復產蛋，重新生產的雞蛋接受檢驗，若全數合格可望解除管制移動。
文雅負責人和員工均稱不知道為何檢出芬普尼，農政、衛政和相關調查單位都沒找到藥桶等證物，初步排除鄰田汙染，改從蛋雞場過去違規使用藥物種類著手釐清文雅芬普尼案，即使文雅雞蛋未來檢驗合格無禁藥殘留，仍持續調查，避免成為懸案。
有學界人士建議全場撲殺遭芬普尼汙染的蛋雞，徹底清除汙染，相關調查單位和雞農都不認同，理由都是全場撲殺形同滅證，無從再調查汙染源。雞農也指出， 多年前發生疑似戴奧辛汙染蛋雞場，採全場撲殺和清除，政府銷毀汙染證據也查不出汙染源，只能賠償了事，這次絕不能重蹈覆轍，一定要追查到底還給全體雞農清白。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言