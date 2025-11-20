零售通路非籠飼雞蛋不到10% 動團批全聯併購撕毀承諾

台灣動物社會研究會上午在台北市NGO會館舉行「2025四家零售通路動物福利大驗收-C碼格子籠雞蛋退場進度揭露」記者會，公布台灣家樂福、全聯、台灣 Costco及City Super等4家企業旗下7間通路門市，落實「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」的進度調查結果。

調查中指出全聯販售超過八成C碼格子籠雞蛋；在併購大潤發改名大全聯後，更直接撕毀外商「不賣格籠蛋」的國際承諾，而僅家樂福Mia C’bon 100%達標，落實政策承諾，其餘量販店及超市只落實50%，而台灣 Costco及City Super也僅達標一半。