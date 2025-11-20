零售通路非籠飼雞蛋不到10% 動團批全聯併購撕毀承諾

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 ／台北即時報導
台灣動物社會研究會上午在台北市NGO會館舉行「2025四家零售通路動物福利大驗收-C碼格子籠雞蛋退場進度揭露」記者會，公布台灣家樂福、全聯、台灣 Costco及City Super等，4家企業旗下7間通路門市，落實「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」的進度調查結果。
台灣動物社會研究會上午在台北市NGO會館舉行「2025四家零售通路動物福利大驗收-C碼格子籠雞蛋退場進度揭露」記者會，公布台灣家樂福、全聯、台灣 Costco及City Super等，4家企業旗下7間通路門市，落實「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」的進度調查結果。記者黃義書／攝影

台灣動物社會研究會上午在台北市NGO會館舉行「2025四家零售通路動物福利大驗收-C碼格子籠雞蛋退場進度揭露」記者會，公布台灣家樂福、全聯、台灣 Costco及City Super等4家企業旗下7間通路門市，落實「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」的進度調查結果。

調查中指出全聯販售超過八成C碼格子籠雞蛋；在併購大潤發改名大全聯後，更直接撕毀外商「不賣格籠蛋」的國際承諾，而僅家樂福Mia C’bon 100%達標，落實政策承諾，其餘量販店及超市只落實50%，而台灣 Costco及City Super也僅達標一半。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏呼籲政府應盡速制定蛋雞產業升級政策方針，宣布禁止新增建「格子籠」飼養系統，並訂定10年中長期轉型升級計畫、獎勵、補助、輔導蛋農全面轉型友善生產。而通路企業及消費者應全力支持願意轉型友善飼養的農民及畜禽產品，維護自己與動物的健康一體、福利一體。

台灣動物社會研究會上午在台北市NGO會館舉行「2025四家零售通路動物福利大驗收-C碼格子籠雞蛋退場進度揭露」記者會，公布台灣家樂福、全聯、台灣 Costco及City Super等，4家企業旗下7間通路門市，落實「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」的進度調查結果。記者黃義書／攝影
台灣動物社會研究會上午在台北市NGO會館舉行「2025四家零售通路動物福利大驗收-C碼格子籠雞蛋退場進度揭露」記者會，公布台灣家樂福、全聯、台灣 Costco及City Super等，4家企業旗下7間通路門市，落實「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」的進度調查結果。記者黃義書／攝影

