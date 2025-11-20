全聯非籠飼雞蛋不到10% 動團批企業併購撕毀承諾

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣動物社會研究會上午在台北市NGO會館舉行「2025四家零售通路動物福利大驗收-C碼格子籠雞蛋退場進度揭露」記者會，公布台灣家樂福、全聯、台灣 Costco及City Super等，4家企業旗下7間通路門市，落實「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」的進度調查結果。記者黃義書／攝影
台灣動物社會研究會上午在台北市NGO會館舉行「2025四家零售通路動物福利大驗收-C碼格子籠雞蛋退場進度揭露」記者會，公布台灣家樂福、全聯、台灣 Costco及City Super等，4家企業旗下7間通路門市，落實「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」的進度調查結果。記者黃義書／攝影

近期芬普尼殘留超標雞蛋流入市面，引發消費者恐慌，動保團體指出，我國大多數雞蛋仍由擁擠髒亂的格子籠方式生產，凸顯政府及產業對動物福利與食品安全息息相關的漠視。台灣動物社會研究會今表示，全聯販售非籠飼雞蛋占比僅9%，而2022年併購大潤發將其改名大全聯後，直接撕毀法商大潤發對國際宣示的「不販售格子籠雞蛋」承諾，是通路業最不在乎動物福利的通路。

台灣動物社會研究會今召開記者會指出，台灣家樂福（原法商家樂福，2024被統一集團併購）、大潤發（原法商歐尚集團，2024被全聯集團併購）、City Super（香港公司，台灣由遠東集團投資營運）、好市多（美商Costco）4家企業，都有2025「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」的承諾或目標。

但調查結果顯示：目前家樂福旗下僅Mia C'bon全面達成100%販售非籠飼雞蛋，其餘量販店及超市都只落實50%。COSTCO及City Super也僅落實50%。而2025年被全聯併購的大全聯表現最差，其非籠飼雞蛋品項僅剩7.14%，遠低於2021年被併購前已達成的37%。

2025年4家通路企業7個品牌門市販售「非籠飼雞蛋」及「格子籠飼」雞蛋占比，由高至低依序為Mia C'bon（100%）、Costco（80%）、家樂福（量販店59.18%、超市50%）、City Super（52.9%）、全聯（9.09%）及大全聯（7.4%）。

而格子籠雞蛋品項占比由高至低依序為全聯（83.64%）、大全聯（82.14%）、家樂福（量販店40.82%、超市50%）、City Super（44.12%）、Mia C'bon和Costco均為0%。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，全聯近日爆發販售芬普尼藥殘雞蛋食安危機，未依規定主動通知消費者退貨，對消費者健康與食品安全的漠視讓人震驚，而台灣公平會對於企業的併購是否落實國際進步指標未能有效監督，造成部分企業在履行社會責任時遠低於預期，這些現象凸顯台灣在監督企業社會責任上的盲點，特別是對動物福利和食品安全的要求，不僅影響消費選擇與權益，企業誠信也淪為口號。

陳玉敏指出，以歐盟及各國廢除格子籠禁令政策為例，政府都是先制定禁止新建或增建傳統格子籠蛋雞舍，再給予傳統農民數年的落日期程準備，期間各國政府輔以各種輔導獎勵轉型措施，在企業通路及NGO協助提升消費意識合作下，成功讓畜牧產業提升，轉型友善飼養。但目前台灣許多傳統格子籠農民想改變，卻因政府政策不明而憂慮觀望。

台灣動物社會研究會呼籲，應盡速制定蛋雞產業升級政策方針，宣布禁止新增建格子籠飼養系統，並訂定10年中長期轉型升級計畫，獎勵、補助、輔導蛋農全面轉型友善生產。

台灣動物社會研究會今表示，全聯販售非籠飼雞蛋占比僅9%，而2022年併購大潤發將其改名大全聯後，直接撕毀法商大潤發對國際宣示的不販售格子籠雞蛋承諾。記者李柏澔／攝影
台灣動物社會研究會今表示，全聯販售非籠飼雞蛋占比僅9%，而2022年併購大潤發將其改名大全聯後，直接撕毀法商大潤發對國際宣示的不販售格子籠雞蛋承諾。記者李柏澔／攝影

