彰化縣擴大稽查 先驗15高風險蛋雞場

聯合報／ 記者簡慧珍黑中亮劉明岩林琮恩／連線報導

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，移動管制期間還出貨台中、新北市，引發食安風暴。彰化縣府針對全縣九三三場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，今先檢驗十五場高風險蛋雞場。有學者建議文雅畜牧場蛋雞應全場撲殺，縣府說，持續管控，無全場撲殺計畫。

衛福部長石崇良強調，已擴大稽查市場端雞蛋，如有結果，將對外說明。另提醒消費者，不要購買蛋殼上印有「溯源碼Ｉ４７」雞蛋。

彰化地檢署近日相繼傳喚畜牧場陳姓負責人、三名員工及龍忠蛋行負責人，認為陳姓負責人難脫違法出售問題雞蛋嫌疑，複訊後以四十萬元交保。據了解，畜牧場三名員工均供稱不知情，陳姓負責人則稱使用的藥物皆為合法產品，不明白為何會出現芬普尼。

彰化地檢署僅表示，外界所討論的噴藥情節，檢方均已掌握，偵查中不便公開細節。

龍忠蛋行則透過委任律師發表聲明，五日例行進貨，「文雅場內未見任何移動管制跡象」，八日接獲文雅告知檢驗合格可放行，九日再度進貨，現場依舊無任何移動管制跡象，因此信任蛋已檢驗合格。

不過有下游店家表示，被列在卅五家下游名單上，近來生意明顯受損，龍忠須清楚公布到底誰有用到文雅的蛋、誰沒用到。一家在大肚經營焢肉飯的業者也說，蛋行不能只顧自己聲譽，卻未對受害店家負責。龍忠蛋行表示，真的對他們感到比較抱歉。

彰化縣政府為掌握汙染範圍，本月中旬起啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，預計至年底完成。首波將針對過去曾被驗出藥物殘留，或屬產量較大的高風險蛋雞場優先採檢，包括雞蛋、雞羽、水及飼料等全面抽樣。後續若再驗出不符規定，將立即啟動移動管制並追查汙染源。

