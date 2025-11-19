台中龍忠蛋行賣問題蛋 波及下游店家生意…衛生局：基於食安須公布

台中市衛生局17日公布龍忠蛋行芬普尼蛋的35家下游店家名單，不少業者反映龍忠須清楚公布到底誰有用到文雅蛋，以及誰沒有用到，他們明明沒用到文雅的蛋，卻被列在名單上，近來的生意明顯受損。市府衛生局說，基於市民健康和食安，有必要公布名單，且亦是依龍忠提供的資料公布，若有出入，希業者能與龍忠再行確認。

35家下游店家今不滿地表示，事發後已隔了多天，但龍忠卻始終沒下文。對此，龍忠蛋行委任律師今天回應媒體表示，未來將與蛋行討論後研擬處理方式。

龍忠蛋行今聲明強調，蛋行並非在知情情況下販售問題雞蛋，而是因誤信「彰化縣府已通知檢驗合格」的資訊，才誤將問題蛋品售出，並向下游店家與消費者表達歉意，提供退貨服務以示負責。

一家在大肚經營焢肉飯的業者指出，他們沒有用到文雅畜牧場的蛋，卻出現在龍忠蛋行的下游35家店家名單上，要求蛋行出來為店家澄清。業者並說，蛋籃內都有標示牧場來源，店內的2籃雞蛋分別來自2個不同的牧場，但都不是文雅畜牧場。

此外，35家名單中也有牛肉麵、烘焙坊業者，均說食安處日前上門稽查時，已證實不是使用文雅畜牧場的雞蛋，但龍忠蛋行下游廠商名單被公布後，生意也跟著受到很大的影響。