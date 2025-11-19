快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化15家高風險蛋雞場先做芬普尼篩檢 文雅畜牧場無全場撲殺計畫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出殘留農藥芬普尼超標，縣府經彰化檢方同意，將約25萬顆文雅畜牧場雞蛋銷毀，目前全場雞隻持續管制監控中，暫無全場撲殺的計畫。圖／彰化縣府提供
彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出殘留農藥芬普尼超標，縣府經彰化檢方同意，將約25萬顆文雅畜牧場雞蛋銷毀，目前全場雞隻持續管制監控中，暫無全場撲殺的計畫。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，明天將先檢驗15場過去曾被檢出藥物殘留及產量較大的高風險蛋雞場；至於有學者提出文雅畜牧場蛋雞應全場撲殺的建議，縣府表示全場雞隻持續管制監控中，並無全場撲殺的計畫。

彰化縣政府表示，在文雅畜牧場檢出雞蛋含環境用藥芬普尼成分後，彰化縣政府為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，自11月中旬起至12月底止，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，依科學數據與風險評估原則執行，確保生產端安全無虞。

縣府表示，明天起，針對轄內產量較大或高風險蛋雞場以最快的速度先行採檢，並要求蛋雞場生產的雞蛋、水、雞隻（羽毛）及飼料等進行整體的抽樣篩檢，全面篩檢完成後，並持續辦理定期的抽檢，如檢出不符規定情形，縣府將立即啟動移動管制、追查可能汙染來源並督導場方改善，以防止未合格蛋品流入市面。

針對有學者提出雞蛋被檢出芬普尼的文雅畜牧場，建議全場4萬多雞應全場撲殺，彰化縣政府農業處表示，芬普尼在雞隻體內的代謝時間大約是8到14天的半衰期，但具體時間會因雞隻個體狀況會有不同，大約2到3周才能代謝掉藥物，目前全場雞隻持續管制監控中，並無全場撲殺的計畫。

彰化文雅畜牧場移動管制中雞蛋流入台中龍忠蛋行，驗出芬普尼殘留超標，彰化縣長王惠美要求全縣蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，並優先針對15場高風險蛋雞場執行檢驗。圖／彰化縣府提供
彰化文雅畜牧場移動管制中雞蛋流入台中龍忠蛋行，驗出芬普尼殘留超標，彰化縣長王惠美要求全縣蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，並優先針對15場高風險蛋雞場執行檢驗。圖／彰化縣府提供

芬普尼
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

文雅畜牧場芬普尼汙染 從上到下均稱不知情 彰檢繼續調查

追查毒雞蛋⋯食藥署訂監測計畫 列洗選蛋場清單 年底前再查至少100件

販售芬普尼雞蛋龍忠蛋行貼律師聲明稿 接受顧客前來退換雞蛋

新聞眼／問題蛋流向公布慢半拍 食如何安

相關新聞

追查毒雞蛋⋯食藥署訂監測計畫 列洗選蛋場清單 年底前再查至少100件

彰化縣文雅畜牧場違反移動管制，將受農藥芬普尼汙染的雞蛋，賣到新北、台中二縣市，共賣出5.7萬顆，已賣給早餐店、民眾等，未...

彰化15家高風險蛋雞場先做芬普尼篩檢 文雅畜牧場無全場撲殺計畫

彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，明天將先檢驗1...

文雅畜牧場芬普尼汙染 從上到下均稱不知情 彰檢繼續調查

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，移動管制短暫解除立即出貨到台中市、新北市，彰化地檢署訊問文雅陳姓負責人，認為難脫違...

販售芬普尼雞蛋龍忠蛋行貼律師聲明稿 接受顧客前來退換雞蛋

台中市梧棲龍忠蛋行今天更在臉書「沙鹿之美」上登出律師聲明稿，強調11月9日當天至文雅畜牧場進貨時，現場依舊無任何移動管制...

毒蛋流向新北⋯累計3.4萬顆追不回 石崇良：擴大查驗、有新發現就公布

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標， 卻在移動管制期間流出，售至台中市的雞蛋，共2萬9800顆已賣出，新北市則是4...

【專家之眼】食安問題不斷，民眾「寢食難安｣

國內食安問題接二連三發生，讓政府引以為傲的－確保「從農田到餐桌」的食用安全再度破功，食安關乎民心，時刻不得懈怠！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。