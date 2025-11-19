聽新聞
彰化15家高風險蛋雞場先做芬普尼篩檢 文雅畜牧場無全場撲殺計畫
彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，明天將先檢驗15場過去曾被檢出藥物殘留及產量較大的高風險蛋雞場；至於有學者提出文雅畜牧場蛋雞應全場撲殺的建議，縣府表示全場雞隻持續管制監控中，並無全場撲殺的計畫。
彰化縣政府表示，在文雅畜牧場檢出雞蛋含環境用藥芬普尼成分後，彰化縣政府為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，自11月中旬起至12月底止，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，依科學數據與風險評估原則執行，確保生產端安全無虞。
縣府表示，明天起，針對轄內產量較大或高風險蛋雞場以最快的速度先行採檢，並要求蛋雞場生產的雞蛋、水、雞隻（羽毛）及飼料等進行整體的抽樣篩檢，全面篩檢完成後，並持續辦理定期的抽檢，如檢出不符規定情形，縣府將立即啟動移動管制、追查可能汙染來源並督導場方改善，以防止未合格蛋品流入市面。
針對有學者提出雞蛋被檢出芬普尼的文雅畜牧場，建議全場4萬多雞應全場撲殺，彰化縣政府農業處表示，芬普尼在雞隻體內的代謝時間大約是8到14天的半衰期，但具體時間會因雞隻個體狀況會有不同，大約2到3周才能代謝掉藥物，目前全場雞隻持續管制監控中，並無全場撲殺的計畫。
