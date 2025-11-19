文雅畜牧場芬普尼汙染 從上到下均稱不知情 彰檢繼續調查

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，移動管制短暫解除立即出貨到台中市、新北市，彰化地檢署訊問文雅陳姓負責人，認為難脫違法出售芬普尼蛋的責任，依違反食安法40萬元交保，至於芬普尼來源陳姓負責人和員工都推稱不知，彰檢繼續調查。

文雅畜牧場雞蛋11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，5日起移動管制，禁止出貨，但台中市食安處10日稽查台中市龍忠蛋行，進而查出文雅畜牧場9日出貨200籃約4萬顆雞蛋，且經檢驗雞蛋仍含有芬普尼，這些蛋已流向台中的35家早餐店、小吃店、旅宿業者。彰化縣衛生局發現文雅畜牧場9日也出貨給合作蛋車，約1萬顆賣到新北市，被衛生局追回下架5400顆，另4600顆已售出。

彰檢先前傳訊文雅畜牧場陳姓負責人，調查芬普尼汙染源，裁定無保請回。昨再次傳訊陳姓負責人，釐清畜牧場為何剛被口頭告知複驗未驗出芬普尼，還沒收到正式公文通知時就急著出貨，釐清是否有新舊蛋一起出貨情形，最後認為陳姓負責人有疏失，裁定40萬元交保。

文雅畜牧場採傳統高層飼養蛋雞約5萬隻，雞羽、雞蛋、糞便被檢出殘留芬普尼，環境中和飲水沒檢出芬普尼，讓芬普尼汙染指向藥水噴霧撲殺雞羽上的雞蝨所致。據了解，文雅三名員工對有無使用含芬普尼的藥水均推稱不知道，文雅陳姓負責人堅稱使用合法藥物，不知為何驗出芬普尼。