文雅畜牧場芬普尼汙染 從上到下均稱不知情 彰檢繼續調查
彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，移動管制短暫解除立即出貨到台中市、新北市，彰化地檢署訊問文雅陳姓負責人，認為難脫違法出售芬普尼蛋的責任，依違反食安法40萬元交保，至於芬普尼來源陳姓負責人和員工都推稱不知，彰檢繼續調查。
文雅畜牧場雞蛋11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，5日起移動管制，禁止出貨，但台中市食安處10日稽查台中市龍忠蛋行，進而查出文雅畜牧場9日出貨200籃約4萬顆雞蛋，且經檢驗雞蛋仍含有芬普尼，這些蛋已流向台中的35家早餐店、小吃店、旅宿業者。彰化縣衛生局發現文雅畜牧場9日也出貨給合作蛋車，約1萬顆賣到新北市，被衛生局追回下架5400顆，另4600顆已售出。
彰檢先前傳訊文雅畜牧場陳姓負責人，調查芬普尼汙染源，裁定無保請回。昨再次傳訊陳姓負責人，釐清畜牧場為何剛被口頭告知複驗未驗出芬普尼，還沒收到正式公文通知時就急著出貨，釐清是否有新舊蛋一起出貨情形，最後認為陳姓負責人有疏失，裁定40萬元交保。
文雅畜牧場採傳統高層飼養蛋雞約5萬隻，雞羽、雞蛋、糞便被檢出殘留芬普尼，環境中和飲水沒檢出芬普尼，讓芬普尼汙染指向藥水噴霧撲殺雞羽上的雞蝨所致。據了解，文雅三名員工對有無使用含芬普尼的藥水均推稱不知道，文雅陳姓負責人堅稱使用合法藥物，不知為何驗出芬普尼。
彰檢表示，雞羽等芬普尼汙染的來源，外界所稱噴藥等情節，檢方已經知悉，目前不方便透露偵辦內容，仍繼續調查和釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言