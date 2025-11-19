追查毒雞蛋⋯食藥署訂監測計畫 列洗選蛋場清單 年底前再查至少100件

彰化縣文雅畜牧場違反移動管制，將受農藥芬普尼汙染的雞蛋，賣到新北、台中二縣市，共賣出5.7萬顆，已賣給早餐店、民眾等，未被攔截或追回者仍有3.4萬顆。衛福部食藥署今發文地方衛生局處，要求加速、擴大洗選蛋場稽查，預計到今年底前，至少再查100件，且依照各縣市蛋雞場數量做風險分層，這100件抽驗雞蛋中，高風險雞蛋至少要占56%。

食藥署副署長蔡淑貞表示，洗選蛋場分為畜牧場附設洗選場，直接在畜牧場洗蛋，以及接收各家畜牧場雞蛋進行洗選的外部洗選場二類，前者是農業部畜牧司主責，後者則由衛福部監管，將針對這類外部洗選場加強抽查，抽驗標的鎖定「籠飼蛋」，且按照洗選場所在地區畜牧場密度，進行風險分級，例如彰化縣境內有900多家畜牧場，稱驗比率就會提高。

食藥署這兩日與畜牧司密集聯繫，確認各縣市蛋雞場分佈情況，蔡淑貞說，已經鎖定高風險蛋雞場，擬定後市場稽查、採樣計畫書，列出抽驗業者清單，在今天上午送至各縣市衛生局，除現行例行的芬普尼查驗計畫外，另外新增抽查至少100件，考量部分洗選蛋場，可能同時接收多家畜牧場雞蛋，不排除「一家洗選蛋場抽驗不只一件。」

蔡淑貞強調，本次計畫書要求擴大稽查，提供明確稽查對象清單，並要求地方衛生局處加速抽樣，擴大稽查是由中央發起，負責檢驗的實驗室，會先將檢驗結果通報食藥署，由食藥署對外公告，並同時告知疑慮雞蛋所在縣市衛生局處，由該衛生局處釐清流向，並跨縣市聯合追查，將疑慮蛋品下架，並再次說明流向。

蔡淑貞強調，地方衛生局處彼此合作，預計很快就能完成查驗，但本次案件追根究底，仍是畜牧場「一定要管好」，才能避免有疑慮雞蛋再次流入市面。