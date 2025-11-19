追查毒雞蛋⋯食藥署訂監測計畫 列洗選蛋場清單 年底前再查至少100件

快訊

聽新聞
聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今發文地方衛生局處，要求加速、擴大洗選蛋場稽查，預計到今年底前，至少再查100件，且依照各縣市蛋雞場數量做風險分層。本報資料照片
彰化縣文雅畜牧場違反移動管制，將受農藥芬普尼汙染的雞蛋，賣到新北、台中二縣市，共賣出5.7萬顆，已賣給早餐店、民眾等，未被攔截或追回者仍有3.4萬顆。衛福部食藥署今發文地方衛生局處，要求加速、擴大洗選蛋場稽查，預計到今年底前，至少再查100件，且依照各縣市蛋雞場數量做風險分層，這100件抽驗雞蛋中，高風險雞蛋至少要占56%。

食藥署副署長蔡淑貞表示，洗選蛋場分為畜牧場附設洗選場，直接在畜牧場洗蛋，以及接收各家畜牧場雞蛋進行洗選的外部洗選場二類，前者是農業部畜牧司主責，後者則由衛福部監管，將針對這類外部洗選場加強抽查，抽驗標的鎖定「籠飼蛋」，且按照洗選場所在地區畜牧場密度，進行風險分級，例如彰化縣境內有900多家畜牧場，稱驗比率就會提高。

食藥署這兩日與畜牧司密集聯繫，確認各縣市蛋雞場分佈情況，蔡淑貞說，已經鎖定高風險蛋雞場，擬定後市場稽查、採樣計畫書，列出抽驗業者清單，在今天上午送至各縣市衛生局，除現行例行的芬普尼查驗計畫外，另外新增抽查至少100件，考量部分洗選蛋場，可能同時接收多家畜牧場雞蛋，不排除「一家洗選蛋場抽驗不只一件。」

蔡淑貞強調，本次計畫書要求擴大稽查，提供明確稽查對象清單，並要求地方衛生局處加速抽樣，擴大稽查是由中央發起，負責檢驗的實驗室，會先將檢驗結果通報食藥署，由食藥署對外公告，並同時告知疑慮雞蛋所在縣市衛生局處，由該衛生局處釐清流向，並跨縣市聯合追查，將疑慮蛋品下架，並再次說明流向。

蔡淑貞強調，地方衛生局處彼此合作，預計很快就能完成查驗，但本次案件追根究底，仍是畜牧場「一定要管好」，才能避免有疑慮雞蛋再次流入市面。

芬普尼
×

販售芬普尼雞蛋龍忠蛋行貼律師聲明稿 接受顧客前來退換雞蛋

新聞眼／問題蛋流向公布慢半拍 食如何安

文雅蛋場違規賣毒蛋…逾3.4萬顆追不回、下游不明 食藥署44字回應

芬普尼蛋延燒！彰檢二度傳訊文雅畜牧場負責人 訊後40萬元交保

毒蛋流向新北⋯累計3.4萬顆追不回 石崇良：擴大查驗、有新發現就公布

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標， 卻在移動管制期間流出，售至台中市的雞蛋，共2萬9800顆已賣出，新北市則是4...

販售芬普尼雞蛋龍忠蛋行貼律師聲明稿 接受顧客前來退換雞蛋

台中市梧棲龍忠蛋行今天更在臉書「沙鹿之美」上登出律師聲明稿，強調11月9日當天至文雅畜牧場進貨時，現場依舊無任何移動管制...

【專家之眼】食安問題不斷，民眾「寢食難安｣

國內食安問題接二連三發生，讓政府引以為傲的－確保「從農田到餐桌」的食用安全再度破功，食安關乎民心，時刻不得懈怠！

新聞眼／問題蛋流向公布慢半拍 食如何安

彰化芬普尼蛋案原本是彰化縣府揪出食安問題，更是國內首例以溯源碼追出禁藥案例，結果因為檢出五天後才公告，問題雞蛋早已吃...

新聞眼／毒蛋資訊擠牙膏 食如何安

彰化芬普尼蛋案原本是彰化縣府主動抽驗，還是國內首例以溯源碼追出食安問題蛋，卻因驗出五天後才公告，毒雞蛋早已吃下肚挨批；又...

