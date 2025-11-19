販售芬普尼雞蛋龍忠蛋行貼律師聲明稿 接受顧客前來退換雞蛋

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
龍忠蛋行今天依然開張，同時接受民眾前來退換蛋，老闆娘氣憤地說因為東北季風強勁，海線商家鐵門只開一半。記者黑中亮／攝影
台中市梧棲龍忠蛋行今天更在臉書「沙鹿之美」上登出律師聲明稿，強調11月9日當天至文雅畜牧場進貨時，現場依舊無任何移動管制的跡象，致使蛋行因信任雞蛋已檢驗合格，無食安疑慮下載回，進而販售予35家下游店家，豈料，次日台中市食安處擴大抽查時，竟查驗出雞蛋有芬普尼超標情事。

盛惠國際法律事務所表示，確實已接受龍忠蛋行的委託，協助並提供當事人法律服務，昨晚更在臉書公開律師聲明稿，針對案情進行說明，強調商行與文雅畜牧場有交易往來，固定於每周一、三、五向其進貨，商行一直以來對合作廠商誠信、品質要求嚴格，雙方合作多年未曾發生食安問題。

聲明稿中指出，龍忠蛋行曾於今年11月5日向文雅畜牧場固定進貨，於11月7日接獲台中市食安處電話通知，文雅的雞蛋有芬普尼超標問題須回收下架，但蛋行的在5日前往文雅進貨時，現場並無任何遭移動管制跡象，以至於龍忠不知有此情事，且在得知消息後，便停止向其進貨，選擇向其他檢驗合格業者購賣雞蛋。

直至11月8日接獲文雅畜牧場來電，告知已於當日接獲彰化縣防疫所通知，雞蛋檢驗合格可以放行，龍忠基於對彰化縣防疫所及雙方合作多年的信任，因而於次日向文雅進貨200籃雞蛋，且當日至文雅進貨時，現場依舊無任何移動管制的跡象，使得龍忠因信任雞蛋已檢驗合格，無食安的疑慮，進而販售予35家下游店家。

豈料，10日台中市食安處擴大抽查時，在龍忠蛋行內查驗出雞蛋有芬普尼超標的情事，龍忠才知道這批雞蛋有問題，龍忠也再次聲明，自11月10日後未再向文雅畜牧場進貨，強調目前販售的雞蛋，均是向經政府單位檢驗合格的業者採購。

龍忠蛋行並指出，為讓消費者安心，11月9日至17日期間凡向蛋行購買雞蛋的消費者，若有不安疑慮，皆可至門市退貨，另外，由於周日為公休時間，若只有周日方可前來退貨的消費者，請另行告知，蛋行會再特別處理。

龍忠蛋行今天依然開張，同時接受民眾前來退換蛋，面對連日來的新聞報導，老闆娘氣憤地說，連鐵門拉一半，都會被質疑沒有營業，她表示是因為東北季風強勁，海線商家鐵門只開一半，主要是為了防止強風吹翻蛋籃，並不是半掩不營業，但老顧客都知道還是有開門營業，請大家見諒。

台中市梧棲龍忠蛋行今天更在臉書「沙鹿之美」上登出律師聲明稿。圖／翻攝自臉書社團
