毒蛋流向新北⋯累計3.4萬顆追不回 石崇良：擴大查驗、有新發現就公布

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標， 卻在移動管制期間流出，售至台中市的雞蛋，共2萬9800顆已賣出，新北市則是4600顆已賣出，合計3萬4400顆雞蛋已被賣給早餐店、雜糧行及散戶等。衛福部長石崇良今天強調，本周開始已開始擴大稽查，是基於既有例行檢查擴大規模，且屬後市場稽查，為衛福部權責，不需與農政單位討論就可執行。

石崇良說，雞蛋流向須由彰化縣衛生局主動去了解，並通知雞蛋可能流向的縣市衛生單位，過去國內已建立縣市間彼此通報機制，目前疑慮雞蛋流向，均由彰化縣衛生局陸續通知流向，再由各縣市衛生局處負責下架，同時加強與農政單位合作「這都在進行中」，衛福部本周起擴大稽查，除原先由文雅蛋場出場的雞蛋外，一有新發現、新檢驗結果，會第一時間向外界說明。

彰化縣衛生局昨天指出，已要求縣內食品業者不可購買文雅雞蛋，因此目前雞蛋最新流向，並未流入縣內業者。石崇良強調，文雅牧場雞蛋，目前「全數禁止移動、不准上市」，且有疑慮蛋品「都下架了」，提醒民眾溯源碼I47雞蛋都不要買，衛政單位已有例行雞蛋芬普尼查驗，今年已經查400餘件，本周起已在常規稽查基礎下，擴大稽查全台蛋品。

石崇良16日曾說，擴大查驗將與農政單位合作，了解養雞場現況，根據不同縣市狀況計算風險，設定抽樣方法與件數，採「風險分層」方式抽驗。不過，衛福部今天再擴大稽查範圍，石崇良今天表示，本周開始的擴大查驗，是基於既有芬普尼蛋稽查再擴大查驗規模，且不必與農政單位討論即可執行。

根據彰化縣衛生局昨天公布雞蛋流向，台中市龍忠蛋行共購入200籃、4萬顆，由台中市衛生局下架38籃、7600顆，檢調單位查扣13籃、2600顆，已售出部分為149籃、2萬9800顆；另共85籃、1.7萬顆，攔截35籃、7千顆，1萬顆售至新北，回收下架並銷毀27籃、5400顆，已售出部分共23籃、4600顆。衛福部及地方政府，尚未公布這些雞蛋詳細流向，僅表示流向早餐店、雜糧行及散戶。