【專家之眼】食安問題不斷，民眾「寢食難安｣

國內食安問題接二連三發生，讓政府引以為傲的－確保「從農田到餐桌」的食用安全再度破功，食安關乎民心，時刻不得懈怠！

國內繼爆發黑心豬大腸、本土非洲豬瘟後，彰化文雅畜牧場蛋品被抽檢發現芬普尼超標三倍，共15萬個問題蛋品流入十個縣市的超市通路，許多已被消費者吃下肚。食藥署長才剛打包票說，已將文雅畜牧場列入高風險管控，所有批次的蛋品須「逐批檢驗、確認合格後才能放行」，竟又傳出該畜牧場在移動管制期間流出4萬顆毒蛋給「龍忠蛋行」，且已轉售給散戶及多家小型餐飲、麵店及早餐店等。由於民眾購買的散裝雞蛋沒有噴印溯源碼，無從判別問題蛋或安全蛋，再度重挫消費者對政府執法和把關的信心。

此次市售洗選蛋和散裝蛋都出問題，暴露政府在源頭管控、移動管制期間掌控、相關機構權責劃分和整合等方面早已存在漏洞，不能總以「單一個案」淡化之。食藥署對已售出的毒蛋，僅提醒民眾可前往退貨或換貨，卻未告知已經吃下肚的民眾該如何自救；難道又要民眾相信「吃100顆才可能達到短期健康風險」、「毒蛋吃七至八顆才有慢性風險」？政府一貫避重就輕的說法，和過去的塑化劑、毒澱粉、混油、問題醬油等事件均如出一轍，民眾餘悸猶存。

蔡政府時期引以為傲的「食安五環」（源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任、全民監督食安）早已漏洞百出，卻無人補破網，難道沒有讓民眾更安心的做法嗎？中央祭出移動管制卻仍有問題雞蛋流出，難道僅地方政府有責？解除管制標準和單位尚未釐清，食藥署卻嚴正要求轄內「農政相關單位」應說清楚並追究責任，是「項莊舞劍意在沛公」嗎？與其各自放話，不如召開聯合記者會，向社會大眾說清楚講明白，以解民惑安民心！

每當國內出現食安問題時，主管機關經常以食品安全衛生管理法規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，讓民眾誤認為出事的養殖場、廠商或貿易商將付出慘痛的代價，甚至破產、關場（廠）；然而事後證實多數食安案例，政府多重重舉起輕輕放下，罰鍰在千萬元以上的案例不多，顯然與對民眾造成的食安傷害不成比例。

例如此次毒蛋事件，縣府單位高度質疑養雞戶涉嫌不當使用含有芬普尼毒性的違禁藥劑，非單純遭到「外在環境」汙染而導致，且該場出貨的洗選蛋皆擁有溯源標籤，目前地方政府卻只依違反動物用藥品管理法開罰12萬元。該畜牧場夫妻經彰化地檢署漏夜偵訊後裁定無保請回，試問這能起遏止作用嗎？

前些日子，國內爆發首起非洲豬瘟，該養豬場環境髒亂，過去違規排放廢水卻只被開罰過兩次，分別為43萬2000元及28萬元，迄今仍未見充分改善，鄰居抱怨依舊。對於這些非無心（力）之過的處罰，顯然無法收到遏止效果。為落實平日的督導工作並採取適當罰則，讓業者不敢輕易涉險，政府必須拿出具體的改善方案並全力落實，以彰顯政府決心。相較於重罰，如何透過有效的自主管理、源頭管理，及事先做好預防工作來避免食安事件發生，當然更為重要。

此外，每當風災豪雨來臨前，菜農、果農緊急採收以減少損失，有些蔬果尚未達到停藥天數和殘留標準，也被一併送往拍賣場或直送消費者。儘管相關單位宣稱會提高抽驗頻度和數量，但事後被驗出含有不當藥物殘留的蔬果數量確實超出平常甚多；等政府部門公布抽驗結果時，大部分都已被消費者吃進肚裡，嚴重威脅大眾健康，最終卻不了了之甚至被視為常態，民眾對此亦莫可奈何。相關機構應從技術創新、源頭宣導、擴大抽驗、及時公布、累犯加重罰則等著手改進。

保障飲食安全，政府責無旁貸。近日發生的食安事件暴露政府「從農田到餐桌」的食安把關確有疏漏，且迄今仍未能建立「農產品安全無縫管理體系」，執行力更須檢討改進。事實上，面對日益嚴重的食安問題，運用人工智慧（AI），確實可以有效提高食品，整個供應鏈的透明度、驗證、驗證、可追溯性和安全性，有助於落實食品安全的把關，已經廣為先進國家所使用。

例如，美國食品藥物管理局已經利用人工智慧、特別是機器學習，來識別大量可能存在問題的進口海鮮，做好把關工作；日本政府將AI融入智慧農業監測系統，顯著提升了消費者對食品安全、可追溯性和永續性的信心。隨著消費者科技素養的提高，他們的偏好轉向優質、負責任生產的農產品，促使生產商樂於採用人工智慧驅動的品質保證和認證流程；荷蘭利用人工智慧優化供應鏈，可大幅提升食品配送系統的效率，減少碳排放和食物浪費，並持續投資於農業勞動力的教育、培訓和數位轉型支持。

想要幫助農民做好農業轉型升級準備，需要的是能夠全面解決問題的教育體系，而不是只專注於生產中的特定環節；已有愈來愈多企業，正在利用人工智慧技術和機器學習，來建構「從農田到餐桌」的食品安全管控體系、幫助消費者進行日常食物選擇，值得台灣政府參採。不過為了充分發揮人工智慧的潛力，並確保其惠益的公平分配，必須在政府機構、私人企業和全球機構之間建立和諧的協同關係。

賴清德總統若不能藉此次毒蛋事件大刀闊斧，並運用新AI技術重置「從農田到餐桌」的安全產銷供應鏈和完備的「食安守護網」，民眾將寢食難安！也會成為國內農產品外銷的重大阻力。