新聞眼／問題蛋流向公布慢半拍 食如何安

彰化芬普尼蛋案原本是彰化縣府揪出食安問題，更是國內首例以溯源碼追出動用禁藥案例，結果因為檢出五天後才公告，問題雞蛋早已吃下肚挨批；又被查出管制雞蛋不僅外流台中，九天後才揭露還流向新北，資訊揭露如擠牙膏般，民眾食不安心，更重傷彰化雪亮的公衛招牌。

彰化縣衛生局過去與檢警合作，在食安稽查與流向追蹤被視為模範，不只贏得縣民信任，在國內公衛界更迭有信譽。彰化縣衛生局抽查市場雞蛋驗出動物用禁藥，後續追查牽涉到農政單位，跨機關運作「卡卡的」，且4日檢出芬普尼，為配合中央單位直到9日才對外公布，拖了五天已慢半拍。

不只如此，衛生局、農業處先後抽檢案場雞蛋、雞隻羽毛等檢體，農政單位已7日蛋品未檢出，傾向8日解除移動管制，當時衛生局因6日抽檢蛋品有二件超標持反對意見，涉及農政、食安法規，短暫解禁二日又恢復管制，凸顯跨局處決策失當。

這二日解禁期，讓案場管制雞蛋外流。這批縣府在畜牧場檢驗合格的雞蛋，卻被台中市在市場端驗出芬普尼，更離譜的是，縣府沒吐實完整流向，直到昨天台中市長盧秀燕提醒應盡快公布，縣府稱都有掌握詳盡流向，但在時隔九日後，才公布另有1萬顆流向新北。

深究其因，流向新北的雞蛋透過長期與文雅畜牧場配合的蛋車銷售，此系統並非衛生局所管轄，而是要求回報後才掌握流向，並追回部分外流雞蛋，但牽涉到管轄權與資訊正確性等，未直接公布；加上檢調已介入偵辦，對外公開資訊也格外綁手綁腳。

每日多吃一顆芬普尼雞蛋，並無致命風險，不過，明明已經檢出問題雞蛋，卻晚了多日才公布，與眾所期待的公開透明、「查到哪公布到哪」有強大落差，更讓民眾覺得是互踢皮球。

芬普尼蛋案揭露農政、衛政管理法規未必一致，跨局處業務各行其是，跨縣市資訊流通卡關，政府部門若不能記取教訓，不僅失去人民信任，類似食安風暴恐會繼續爆發。