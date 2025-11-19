新聞眼／毒蛋資訊擠牙膏 食如何安

彰化芬普尼蛋案原本是彰化縣府主動抽驗，還是國內首例以溯源碼追出食安問題蛋，卻因驗出五天後才公告，毒雞蛋早已吃下肚挨批；又被查出管制雞蛋顆不僅外流台中，九天後才揭露還流向新北，資訊揭露如擠牙膏般，民眾食不安心，更重傷彰化雪亮的公衛招牌。

彰化縣衛生局過去與檢警合作，在食安稽查與流向追蹤被視為模範，國內公衛界迭有信譽。這回抽查市場雞蛋驗出動物用禁藥，後續追查牽涉農政單位，跨機關運作「卡卡的」，尤其四日檢出芬普尼，為配合中央單位直到九日才對外公布，拖了五天已慢半拍。

不只如此，衛生局、農業處先後抽檢案場雞蛋、雞隻羽毛等檢體，農政單位以七日蛋品未檢出，傾向八日解除移動管制，當時衛生局因六日抽檢蛋品有二件超標反對，短暫解禁二日又恢復管制，凸顯跨局處決策失當。

而這二日解禁期，讓案場管制雞蛋外流。這批縣府在畜牧場檢驗合格的雞蛋，卻被台中市在市場端驗出芬普尼，更離譜的是，縣府沒吐實完整流向，直到昨天台中市長盧秀燕提醒應盡快公布，縣府才在時隔九日後，公布另有一萬顆流向新北。

不過，明明已經檢出問題雞蛋，卻晚了多日才公布，與眾所期待的公開透明、「查到哪公布到哪」有強大落差，更讓民眾覺得是互踢皮球。

芬普尼蛋案揭露農政、衛政管理法規未必一致，跨局處業務各行其是，跨縣市資訊流通卡關，政府部門若不能記取教訓，不僅失去人民信任，類似安風暴恐會繼續爆發。