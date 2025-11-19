聽新聞
文雅負責人40萬交保

聯合報／ 記者黑中亮林宛諭／連線報導

彰化縣文雅畜牧場移動管制中蛋品流入台中市龍忠蛋行，彰化地檢署昨再傳畜牧場陳姓負責人到案詢問，複訊後以四十萬元交保。龍忠蛋行林姓負責人前夜複訊後，諭令廿萬元交保。龍忠蛋行昨鐵門半開接受退換貨，「毒又不是我們放的。」業者媳婦說，明明不知情，不知所謂詐欺在哪？

文雅畜牧場本月五日實施移動管制，彰化縣動防處八日短暫解除移動管制後，龍忠蛋行稱接到畜牧場通知，九日前往載四萬顆蛋。彰化地檢署前天搜索龍忠蛋行，約談林姓負責人，依違反食安法、詐欺罪嫌列為被告，前天深夜複訊後交保。

檢方調查重點為文雅實施移動管制後，為何又出貨給下游蛋行？龍忠蛋行又為何要冒著雞蛋殘留芬普尼的風險，九日急著去載蛋，都是檢方要釐清的重點。

龍忠負責人昨未露面，蛋行鐵門半拉，接受退換貨。業者表示，客人想來換蛋或退錢都接受，對於文雅出的蛋一律都是回收下架，絕對不會擺爛。

