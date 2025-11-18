文雅蛋場違規賣毒蛋…逾3.4萬顆追不回、下游不明 食藥署44字回應

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台中龍忠蛋行今天一早依然半拉開鐵門，開放民眾換蛋或退費。記者黑中亮／攝影
彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標，卻未遵守移動管制，日前已被台中市食安處揪出，4萬顆流向台中龍忠蛋行，今天彰化縣政府公布，另有1萬顆流向新北市，其中23籃、共4600顆疑慮雞蛋已被賣出，對此，衛福部食藥署共44字回應，「此案已由彰化地檢署偵辦中，彰化衛生局協助調查流入市面端之流向及回收，並已於今日下午對外說明。」

文雅蛋場被農政單位要求移動管制，雞蛋不可出場。彰化縣政府說明，11月5日起移動管制生效，9日短暫解禁，出貨雞蛋為移動管制期間，6至8日三天文雅蛋場雞隻產下的雞蛋。但該蛋場每日產下4萬顆蛋，11月9日卻出貨5.7萬顆，外界質疑，疑似混入過去被檢出芬普尼的雞蛋，因此才會在龍忠蛋行查到芬普尼超標。

彰化縣政府今天公布流向，台中市龍忠蛋行共購入200籃、4萬顆，由台中市衛生局回收下架38籃、7600顆，檢調單位查扣13籃、2600顆，已售出部分為149籃、2萬9800顆；另共85籃、1.7萬顆，攔截35籃、7千顆，1萬顆售至新北，回收下架並銷毀27籃、5400顆，已售出部分共23籃、4600顆。台中、新北均為公布這些雞蛋詳細流向，僅表示流向早餐店、雜糧行及散戶。

衛福部長石崇良昨天強調，本周起要擴大稽查市售籠飼雞蛋，根據不同縣市風險程度，計算風險，設定抽樣方法跟件數，並採取「查到哪，公布到哪」。衛福部今天並未對外公布流向細節，僅表示已由地方政府對外說明。文雅蛋場售至台中市的雞蛋，共2萬9800顆已賣出，新北市則是4600顆已賣出，合計3萬4400顆雞蛋已被賣給早餐店、雜糧行及散戶等，這些業者名稱目前尚不可知。

