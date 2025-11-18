快訊

芬普尼超標雞蛋流到新北…彰化衛生局攔截逾半 4600顆已售出

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
文雅畜牧場售出4萬顆有問題蛋品，新北衛生局攔截5400顆，剩下的都已賣給散客及流向早餐店。圖／新北衛生局提供
文雅畜牧場售出4萬顆有問題蛋品，新北衛生局攔截5400顆，剩下的都已賣給散客及流向早餐店。圖／新北衛生局提供

彰化文雅畜牧場在11月9日短暫解除移動管制時，將200籃4萬顆出貨到台中龍忠蛋行，台中市食安處稽查抽樣出芬普尼超標，彰化縣衛生局表示，11月9日還有農政單位的蛋車訂貨，實際販售到新北有1萬顆，其中回收下架5400顆，實際售出4600顆。

新北市衛生局食藥科長楊舒秦表示，經調查，文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給新北市蛋行50籃共1萬顆雞蛋，10日派員稽查時共攔截27籃5400顆，立即將雞蛋全數退回給上游，剩下23籃4600顆則已銷售至早餐店、雜糧行及傳統市場散客。

衛生局表示，當時攔截的雞蛋都已退回上游，至於4600顆多數則銷售至傳統市場，少數流向早餐店及雜糧行，該局已完成早餐店及雜糧行共9家業者查核，現場發現有不同來源的畜牧產蛋品，並未查出有問題蛋品。衛生局強調，新北市已是下游的下游，針對有問題的蛋品就是退回至上游，當時並未送驗，就是配合衛福部政策辦理。

芬普尼 雞蛋 彰化 牧場
