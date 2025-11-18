新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」
彰化文雅畜牧場在短暫解除移動管制時11月9日將200籃4萬顆出貨到台中龍忠蛋行，台中市食安處稽查抽樣出芬普尼超標，外界擔心是否還有文雅雞蛋流入市面，對此彰化縣衛生局今說明，經清查11月9日還有農政單位的蛋車訂貨，其中部分遭攔截，實際販售到新北1萬顆，蛋當天已回收下架5400顆，實際售出4600顆。
彰化縣衛生局長葉彥伯指出，從11月5日文雅畜牧場移動管制開始對於蛋品出貨流向都有掌握，也與檢調保持密切聯繫；11月9日文雅畜牧場認為被解除禁運，當天實際出貨285籃57000顆雞蛋，出貨給文忠蛋行與一配合的蛋車，其中台中龍忠蛋行以自家貨車來載蛋200籃4萬顆，台中市衛生局回收下架38籃7600籃，檢方昨搜索帶回13籃2600顆，所以實際出售149籃29800顆。
此外11月9日還有與文雅配合的蛋車訂貨85籃17000顆，衛生局日監控下，攔截35籃7000顆沒出貨，實際出貨販售到新北50籃1萬顆，當天新北衛生局配合彰化通知回收下架27籃5400顆，也在昨天銷毀，所以實際售出4600顆，至於彰化食品業者都禁止接收文雅的蛋，所以沒流入縣內。
文雅畜牧場11月5日開始移動管制，直到9日短暫解禁，出的貨研判就是6、7、8日三天的雞蛋，不過文雅畜牧場飼養約5萬隻雞，日產4萬顆蛋，一天也約出貨4萬顆蛋，11月9日出貨數量卻異常的多，被懷疑是出貨分類不清楚，混到之前的蛋賣出，才會在龍忠蛋行查到芬普尼殘留超標的雞蛋，至於龍忠蛋行蛋載貨時，是否知道雞蛋有問題仍載回台中，將是檢方調查的重點之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言