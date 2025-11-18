新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

彰化文雅畜牧場在短暫解除移動管制時11月9日將200籃4萬顆出貨到台中龍忠蛋行，台中市食安處稽查抽樣出芬普尼超標，外界擔心是否還有文雅雞蛋流入市面，對此彰化縣衛生局今說明，經清查11月9日還有農政單位的蛋車訂貨，其中部分遭攔截，實際販售到新北1萬顆，蛋當天已回收下架5400顆，實際售出4600顆。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，從11月5日文雅畜牧場移動管制開始對於蛋品出貨流向都有掌握，也與檢調保持密切聯繫；11月9日文雅畜牧場認為被解除禁運，當天實際出貨285籃57000顆雞蛋，出貨給文忠蛋行與一配合的蛋車，其中台中龍忠蛋行以自家貨車來載蛋200籃4萬顆，台中市衛生局回收下架38籃7600籃，檢方昨搜索帶回13籃2600顆，所以實際出售149籃29800顆。

此外11月9日還有與文雅配合的蛋車訂貨85籃17000顆，衛生局日監控下，攔截35籃7000顆沒出貨，實際出貨販售到新北50籃1萬顆，當天新北衛生局配合彰化通知回收下架27籃5400顆，也在昨天銷毀，所以實際售出4600顆，至於彰化食品業者都禁止接收文雅的蛋，所以沒流入縣內。