龍忠蛋行駁詐欺：對下游客戶抱歉，11日以後蛋源非來自文雅

龍忠蛋行林姓老闆昨天被彰化檢方傳訊後諭令20萬交保，老闆媳婦今天表示，這是彰化縣府的疏失，我們也是在不知情的情況下，才出去載蛋了這一批回來賣，而且昨天新聞報導指承認是彰化縣府的疏失，事後蛋行已積極地去追回，「並不是說擺爛」，現在就配合檢調做調查，並協助顧店退換蛋。

龍忠蛋行媳婦今天說，對於老闆被交保，「就很無辜啊，因為明明就是不知情，不知道對我們所謂的詐欺罪在哪邊？」畢竟毒又不是我們放的，但昨天沒有特別去問檢察官為何交保這部分，我們真的不清楚。

龍忠蛋行並指出，目前對台中市府公布的那35家客戶，「真的對他們感到比較抱歉，因為為了配合政府的流程要公布，但我不知道政府那邊為什麼會外流」，這方面店家並也不清楚，只能說真的是對35家的店家感到抱歉。

蛋行媳婦並說，針對11日之前，曾經叫過文雅畜牧場的蛋，因為食安處的要求，我們一律都是回收下架文雅的蛋，而且的確是第一時間，我們就馬上對這35家顧客一一進行回收了，所以非常確定的是，「那35家的店家，並不是使用文雅畜牧場的雞蛋。」

蛋行媳婦指出，文雅畜牧場8號放行後，9號去載了200籃蛋回來，基本上載蛋回來後，蛋行平常周一到周六一大早就是要出去送貨，所以周一早上，我們就趕快立即去出貨了，可是那天早上我們沒有得到消息，食安處那邊也沒有來告知我們下架，食安處是中午12點多才來的，所以宣布下架是中午之後，可是蛋行送蛋是中午之前早就已經開始跑，很多店家也已經賣出去非常多了。