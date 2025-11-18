芬普尼毒雞蛋不只流入台中 盧秀燕：相關單位應該趕快公布

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天爆出，文雅畜牧場9日出貨的第二批毒雞蛋，並不只有流入台中，建議相關單位趕快公布流向。記者陳敬丰／攝影
彰化文雅畜牧場爆出芬普尼毒雞蛋，儘管中央本月5日啟動移動管制，牧場9日仍出貨到台中梧棲龍忠蛋行，超過3000台斤雞蛋流入市面。台中市長盧秀燕今天表示，就她所知，這第二批毒雞蛋不只流入台中，希望有關單位趕快公布，以免形成食安破口。

彰化縣府11月4日發現文雅畜牧場雞蛋芬普尼代謝物超標，農業部隔天啟動移動管制；台中市食安處7日獲報，通知轄內龍忠蛋行等各蛋行下架，10日再次到龍忠稽查，發現該蛋行9日竟從文雅進貨約4000台斤雞蛋，其中超過3000台斤已經賣出，14日檢驗確認芬普尼代謝物超標。

台中市議會今天市政總質詢，國民黨議員黃佳恬、楊大鋐、陳文政、邱愛珊、賴順仁、吳呈賢、吳建德、張彥彤聯合質詢。黃佳恬表示，有賴食安處主動稽查，才發現第二批毒雞蛋流入市面，否則中央恐仍不知情，市府在這波毒雞蛋風波該如何因應？

盧秀燕答詢表示，食安問題至關重要，中市都有負責任的稽查、通報，但是就她了解，文雅畜牧場9日出貨的第二批毒雞蛋，並不只有賣到台中，別的地方還有；流入外縣市的部分，並非台中事權，她不便說明，但有關單位應該趕快公布，台中以外還有哪些縣市可能已流入毒雞蛋。

盧秀燕強調，這些資料並不難查，畜牧場和蛋行做生意一定會登記，哪一天賣到哪間蛋行、數量多少，相關人員有稽查權責，可以調閱出貨資料，查到就應該儘快公布，不然會形成食安大破口，台灣食安不能只守住一處。

衛生局長曾梓展補充，食安處會繼續積極到各單位、各場域稽查，包含市場、流通通路、販售業等等，及早發現及早防治；市府原本就有整年的稽查計畫，現在發生芬普尼毒蛋事件，會擬定特別計畫進一步強化。

台中市議員黃佳恬（左二）等人肯定食安處主動稽查發現外流毒蛋，也要求市府說明目前因應方針。記者陳敬丰／攝影
台中市議員黃佳恬（左二）等人肯定食安處主動稽查發現外流毒蛋，也要求市府說明目前因應方針。記者陳敬丰／攝影

芬普尼 毒雞蛋
