食安風波激起動福蛋買氣、美廉社2款新品上架搶市 家樂福銷量飆升88%

近期芬普尼毒蛋事件引發民眾對蛋品健康的疑慮，加速了消費者對動物福利蛋品的關注與需求。美廉社和家樂福近期皆積極布局，推出友善飼養的蛋品並祭出銷售優惠。

美廉社即日起推出2款全新動福蛋品「心樸平飼紅殼動福蛋」（10入）與「心樸平飼動福白殼蛋」（10入），均採平飼飼養，母雞可在舒適空間內自由行走與伸展，遠離傳統鐵籠壓力。產品並獲得多項高規格認證，包括「友善雞蛋聯盟」、「動物福利標章」、TAP 產銷履歷，以及HACCP與ISO等食品安全管理認證，全程嚴格把關，確保蛋品無抗生素及動物用藥殘留。

為推廣友善食材，美廉社祭出上市優惠價：「心樸平飼紅殼動福蛋」上市優惠價125 元；「心樸平飼動福白殼蛋」則限定於北北基桃竹苗門市，以109元特惠價供應。此外，美廉社即日起至12月9日止，推出「巷口深夜食堂」促銷活動，麵類全系列商品消費滿139元，即加碼贈送茶葉蛋2顆，讓消費者以更划算的價格享受安心宵夜。