「毒又不是我放的」龍忠蛋行鐵門半掩 業者：是彰化縣政府的疏失

台中龍忠蛋行今天一早依然半拉開鐵門，開放民眾換蛋或退費，龍忠蛋行業者今天再度表示，這是彰化縣政府的疏失，店家在不知情狀況下進貨，這兩天一早都有顧客前來退換蛋，業者說一律都可退錢或換蛋，事後也積極去追回，事後覺得很無辜，「毒又不是我放的」，未來將配合檢調調查。

業者媳婦說，文雅畜牧場的蛋一律都是回收下架，不過客戶很多，目前仍有許多店家、散客買蛋，針對有些店家、散客追不到，事後就是盡量一一詢問，同時一件一件回收，強調絕對不會擺爛。

鄰居表示，面對若有顧客上門換蛋，店裡就會有人出來協助處理，客人要求換蛋、退錢，他們都會接受，但對於彰化地檢署昨晚複訊龍忠蛋行林姓負責人後，以20萬元交保，業者態度則相當低調，表示會配合檢方調查。

對於文雅畜牧場為何9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，林姓老闆先前曾表示，自己8日下午約4時30分收到養雞場來電表示，檢驗沒有問題，且局處長官有放行，所以隔天一早就下去載蛋，10日開始販售，然後就突然收到市府訊息，這批蛋也不行要回收下架，自此蛋行就沒有再賣文雅畜牧場的雞蛋了。