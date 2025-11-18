台中龍忠蛋行負責人20萬交保 彰檢查為何蛋行冒險急載問題蛋

彰化縣文雅畜牧場雞蛋因驗出芬普尼超標遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢署檢察官昨晚複訊完龍忠蛋行林姓負責人後，以20萬元交保，對於為何蛋行會急於向牧場持續收購雞蛋，檢方調查中。

文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標後，5日即被通知需進行移動管制，禁止出貨。但台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，且經檢驗雞蛋仍含有芬普尼，更糟的是這些蛋也流向台中的35家早餐店、小吃店、旅宿業者。

彰檢昨天指揮調查局等搜索台中市龍忠蛋行，並帶回負責載蛋的林姓負責人，調查為何在移動管制後，畜牧場又出貨到蛋行。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，檢方持續追查芬普尼來源，昨天約詢畜牧場3名員工，釐清案情，訊後請回。為了釐清管制雞蛋流向問題，檢方昨晚複訊完龍忠蛋行林姓負責人後，認定涉嫌詐欺及違反食安法罪嫌重大，裁定20萬元交保。

王銘仁表示，畜牧場封存雞蛋，除了保留部分作為證物，其餘已在檢方專案人員協助下，由縣府銷毀。

據了解，由於牧場6日的蛋送複驗後，11月7日收到檢驗結果未檢出芬普尼，農政單位就先以電話通知畜牧場業者可解除移動管制，但牧場仍需在取得解除移動管制的證明書文件才可出貨，但9日龍忠蛋行負責人林男就到牧場載蛋。