快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中龍忠蛋行負責人20萬交保 彰檢查為何蛋行冒險急載問題蛋

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨給台中市「龍忠蛋行」，彰檢昨晚複訊完龍忠蛋行負責人後，以20萬元交保。資料照／彰化縣政府提供
文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨給台中市「龍忠蛋行」，彰檢昨晚複訊完龍忠蛋行負責人後，以20萬元交保。資料照／彰化縣政府提供

彰化縣文雅畜牧場雞蛋因驗出芬普尼超標遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢署檢察官昨晚複訊完龍忠蛋行林姓負責人後，以20萬元交保，對於為何蛋行會急於向牧場持續收購雞蛋，檢方調查中。

文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標後，5日即被通知需進行移動管制，禁止出貨。但台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，且經檢驗雞蛋仍含有芬普尼，更糟的是這些蛋也流向台中的35家早餐店、小吃店、旅宿業者。

彰檢昨天指揮調查局等搜索台中市龍忠蛋行，並帶回負責載蛋的林姓負責人，調查為何在移動管制後，畜牧場又出貨到蛋行。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，檢方持續追查芬普尼來源，昨天約詢畜牧場3名員工，釐清案情，訊後請回。為了釐清管制雞蛋流向問題，檢方昨晚複訊完龍忠蛋行林姓負責人後，認定涉嫌詐欺及違反食安法罪嫌重大，裁定20萬元交保。

王銘仁表示，畜牧場封存雞蛋，除了保留部分作為證物，其餘已在檢方專案人員協助下，由縣府銷毀。

據了解，由於牧場6日的蛋送複驗後，11月7日收到檢驗結果未檢出芬普尼，農政單位就先以電話通知畜牧場業者可解除移動管制，但牧場仍需在取得解除移動管制的證明書文件才可出貨，但9日龍忠蛋行負責人林男就到牧場載蛋。

對於龍忠蛋行在文雅畜牧場雞蛋出事後，8日牧場才被口頭告知解除移動管制，為何敢冒著雞蛋有殘留芬普尼的風險，就急著去載蛋都是檢方目前要釐清的重點。

彰化縣文雅畜牧場9日出貨芬普尼問題蛋給台中市「龍忠蛋行」，彰檢昨晚複訊完龍忠蛋行負責人後，以20萬元交保。資料照／彰化縣政府提供
彰化縣文雅畜牧場9日出貨芬普尼問題蛋給台中市「龍忠蛋行」，彰檢昨晚複訊完龍忠蛋行負責人後，以20萬元交保。資料照／彰化縣政府提供

雞蛋 芬普尼
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

彰化文雅25萬顆封存蛋連夜銷毀 畜主啟動暫時換羽停產

馬來西亞結球萵苣芬普尼殘留超標3倍 近1公噸食藥署要求退運或銷毀

彰檢調查封存芬普尼蛋為何再流入市場 台中龍忠蛋行負責人20萬交保

彰化芬普尼雞蛋場管制漏洞 縣長王惠美：有疏失會懲處

相關新聞

芬普尼蛋流出4萬顆…彰檢搜索龍忠蛋行 追封存蛋為何外流？

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，事後又驗...

台中龍忠蛋行負責人20萬交保 彰檢查為何蛋行冒險急載問題蛋

彰化縣文雅畜牧場雞蛋因驗出芬普尼超標遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢署檢察官昨...

彰化文雅25萬顆封存蛋連夜銷毀 畜主啟動暫時換羽停產

彰化縣文雅畜牧場雞蛋11月4日被驗出殘留農藥芬普尼超標，因封存蛋品已列為證物，彰化地檢署昨天下午發函指示處理，縣府隨即啟...

彰檢調查封存芬普尼蛋為何再流入市場 台中龍忠蛋行負責人20萬交保

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢...

芬普尼蛋管制破功 石崇良：本周起擴大抽驗籠飼蛋

彰化縣文雅畜牧場雞蛋在移動管制期間，竟有四萬顆蛋流入市面。衛福部長石崇良宣布全面擴大抽驗，昨天進一步證實，稽查將鎖定同為...

「龍忠」蛋行問題蛋流向35家店 多已下肚

彰化縣文雅畜牧場九日出蛋給台中市龍忠蛋行，又被驗出芬普尼超標，台中市食安處昨公布下游卅五家店家，但多數蛋已被吃下肚。民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。