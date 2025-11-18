彰化文雅25萬顆封存蛋連夜銷毀 畜主啟動暫時換羽停產

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣文雅畜牧場雞蛋11月4日被驗出殘留農藥芬普尼超標，因封存蛋品已列為證物，昨天縣府經彰化檢方同意，連夜完成約25萬顆文雅畜牧場雞蛋銷毀。圖／彰化縣府提供
彰化縣文雅畜牧場雞蛋11月4日被驗出殘留農藥芬普尼超標，因封存蛋品已列為證物，彰化地檢署昨天下午發函指示處理，縣府隨即啟動作業，連夜完成約25萬顆雞蛋銷毀。彰化縣府農業處表示，畜牧場已採取換羽方式，讓雞群暫時停止產蛋，近期場內不會再有蛋品。

縣府指出，檢方指揮檢調會同農政單位執行，昨晚農業處、動物防疫所、衛生局、環保局及政風處共同派員，至畜牧場進行封存蛋品的清點與處理。經比對退貨量與每日生產封存數量均無差異，並同步採集每日生產雞蛋110顆冷凍保存，以及採集退貨蛋品送驗，確認後再送往縣內合適場址銷毀。

為避免運送過程遭質疑，保七總隊協助全程押運，縣府並在現場監督業者完成銷毀作業。最終統計，遭銷毀的蛋品為11月6日至15日期間的生產量，包括1210箱散蛋、1447盒盒裝蛋及77.215公斤軟殼蛋，共約25萬顆。

農業處說明，芬普尼代謝物的半衰期約7至8天，此次選在縣內指定地點集中銷毀，可降低外界疑慮；而文雅畜牧場風波重創自身信譽，短期內雞蛋難以銷售，畜主因此採行「減料換羽」方式，僅提供水與少量飼料，讓雞隻暫時不下蛋，以度過目前衝擊。

彰化縣府經檢方同意連夜銷毀文雅畜牧場封存蛋品，多局處人員進場盤點。圖／彰化縣府提供
彰化縣府經彰化檢方指示，昨天連夜完成約25萬顆文雅畜牧場雞蛋銷毀。圖／彰化縣府提供
彰化縣府針對文雅畜牧場銷毀的蛋品為11月6日至15日期間的生產量，包括1210箱散蛋、1447盒盒裝蛋及77.215公斤軟殼蛋，共約25萬顆。圖／彰化縣府提供
