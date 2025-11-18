彰檢調查封存芬普尼蛋為何再流入市場 台中龍忠蛋行負責人20萬交保

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢署檢察官今天下午指揮搜索龍忠蛋行，帶回蛋行林姓負責人調查，晚間檢方複訊後裁定20萬元交保。

文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標後，即被通知需進行移動管制，禁止出貨。但台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，且經檢驗雞蛋仍含有芬普尼。

彰化地檢署上周已依違反「動物用藥品管理法」及「食品安全衛生管理法」等嫌疑列為他字案偵辦，檢察官並指揮彰化縣調查站、彰化農政、衛生及環保機關人員，到牧場搜索，全面採集檢體送驗，並查扣相關證物及藥品送鑑定，文雅畜牧場陳姓負責人和陳妻訊後請回。

彰檢今天再次指揮調查局約詢文雅畜牧場3名員工，繼續釐清雞蛋汙染原因，檢方複訊後，均已請回。