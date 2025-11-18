彰檢調查封存芬普尼蛋為何再流入市場 台中龍忠蛋行負責人20萬交保

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，事後又驗出芬普尼超標。圖／彰化縣政府提供
文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，事後又驗出芬普尼超標。圖／彰化縣政府提供

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢署檢察官今天下午指揮搜索龍忠蛋行，帶回蛋行林姓負責人調查，晚間檢方複訊後裁定20萬元交保。

文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標後，即被通知需進行移動管制，禁止出貨。但台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，且經檢驗雞蛋仍含有芬普尼。

彰化地檢署上周已依違反「動物用藥品管理法」及「食品安全衛生管理法」等嫌疑列為他字案偵辦，檢察官並指揮彰化縣調查站、彰化農政、衛生及環保機關人員，到牧場搜索，全面採集檢體送驗，並查扣相關證物及藥品送鑑定，文雅畜牧場陳姓負責人和陳妻訊後請回。

彰檢今天再次指揮調查局約詢文雅畜牧場3名員工，繼續釐清雞蛋汙染原因，檢方複訊後，均已請回。

檢方下午也指揮調查局等搜索台中市龍忠蛋行，並帶回負責載蛋的林姓負責人，調查為何在移動管制後，畜牧場又出貨到蛋行，林男已被列為被告，晚間檢方複訊後裁定20萬元交保。

文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，事後又驗出芬普尼超標。圖／彰化縣政府提供
文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，事後又驗出芬普尼超標。圖／彰化縣政府提供

牧場 雞蛋
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「龍忠」蛋行問題蛋流向35家店 多已下肚

毒蛋風暴！檢搜索蛋行約談員工 彰化將全面稽查933蛋雞場

芬普尼蛋流出4萬顆…彰檢搜索龍忠蛋行 追封存蛋為何外流？

彰化芬普尼雞蛋場管制漏洞 縣長王惠美：有疏失會懲處

相關新聞

彰檢調查封存芬普尼蛋為何再流入市場 台中龍忠蛋行負責人20萬交保

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢...

芬普尼蛋流出4萬顆…彰檢搜索龍忠蛋行 追封存蛋為何外流？

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，事後又驗...

芬普尼蛋管制破功 石崇良：本周起擴大抽驗籠飼蛋

彰化縣文雅畜牧場雞蛋在移動管制期間，竟有四萬顆蛋流入市面。衛福部長石崇良宣布全面擴大抽驗，昨天進一步證實，稽查將鎖定同為...

「龍忠」蛋行問題蛋流向35家店 多已下肚

彰化縣文雅畜牧場九日出蛋給台中市龍忠蛋行，又被驗出芬普尼超標，台中市食安處昨公布下游卅五家店家，但多數蛋已被吃下肚。民進...

毒蛋風暴！檢搜索蛋行約談員工 彰化將全面稽查933蛋雞場

彰化縣文雅畜牧場管制中四萬顆雞蛋外流，彰化地檢署昨搜索台中市龍忠蛋行，帶回林姓員工，漏夜訊問，並以證人身分訊問畜牧場三員...

彰化芬普尼雞蛋場管制漏洞 縣長王惠美：有疏失會懲處

彰化文雅畜牧場雞蛋於11月4日被檢驗出芬普尼代謝物超標，依法實施移動管制，但仍有標示「11月6日」的蛋品流入台中蛋行，農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。