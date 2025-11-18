快訊

「龍忠」蛋行問題蛋流向35家店 多已下肚

聯合報／ 記者黃寅陳敬丰／台中報導

彰化縣文雅畜牧場九日出蛋給台中市龍忠蛋行，又被驗出芬普尼超標，台中市食安處昨公布下游卅五家店家，但多數蛋已被吃下肚。民進黨議員質疑稽查不力，台中市長盧秀燕表示，若非主動稽查通報，中央、地方都不知已有毒雞蛋流出。

龍忠蛋行位於台中市梧棲區，進貨約四萬顆蛋，三萬多顆已賣出，流向台中海線地區，如梧棲、大肚與龍井的早餐店、小吃店、麵店、雜貨店、烘焙坊等；食安處十日稽查時，已電話通知下游店家，但多數都已被民眾吃下肚。

民進黨議員江肇國昨質詢時說，市府未及早公布下游名單，導致市民把毒蛋吃下肚。民進黨議員陳俞融質疑，毒蛋來自彰化，但吃到毒蛋的是台中，市府若確實稽查，市民就不會吃到毒蛋，應調查是否有行政怠惰。

「歡迎來查。」台中市衛生局長曾梓展說，食安處主動稽查，發現文雅畜牧場的雞蛋又外流，驗出芬普尼代謝物超標，立即通報中央，這是認真稽查的結果，呼籲不要指責認真做事的公務員。

盧秀燕也肯定食安處的稽查作為，她說，若沒有主動查獲通報，從中央到地方可能還不知道有毒雞蛋外流。盧強調，十日查獲後，還不確定該批是否為毒雞蛋，下游商家是無辜的，等到十四日檢驗結果出爐，多數都已用完，再公布也無意義，但應議員要求，市府從善如流公布；不過預防性階段可以更積極作為，將提高標準研擬相關機制。

