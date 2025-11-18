快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

聽新聞
0:00 / 0:00

芬普尼蛋管制破功 石崇良：本周起擴大抽驗籠飼蛋

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

彰化縣文雅畜牧場雞蛋在移動管制期間，竟有四萬顆蛋流入市面。衛福部石崇良宣布全面擴大抽驗，昨天進一步證實，稽查將鎖定同為「編號Ｃ」的籠飼雞蛋，本周起至年底前擴大抽驗，確保蛋品安全。

台中市食安處十日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場九日出貨兩百籃散蛋至蛋行，抽驗檢出芬普尼超標達○點○五ppm。食藥署之前表示畜牧場已全面管控，所有蛋品須全面檢驗安全才會放行，石崇良前天直言「不可思議」，管制期間出貨已違法，已發文彰化縣政府，要求縣府查明與究責。

石崇良昨參加「二○二五台灣全球健康福祉論壇」前受訪表示，本周起食藥署將針對市售雞蛋擴大抽驗。但他先不透露細節，以免讓不肖業者有機會先做準備，僅說會根據風險評估進行，希望能夠真正找出問題。

「抽驗採取風險分層方式，主要針對編號Ｃ的雞蛋。」石崇良說，編號Ｃ雞蛋也就是籠飼雞蛋，且按照蛋雞飼養密度及過去抽驗紀錄。衛福部也和農政單位合作，了解養雞場現況，根據不同縣市狀況計算風險，設定抽樣方法跟件數。石崇良表示，詳細情形等規畫完成後對外說明，將滾動式修正。

彰化 雞蛋 衛福部 石崇良 台中市 芬普尼
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

健保30財務緊繃擬補充保費增財源 石崇良：持續討論「沒有時間表」

兒家署將成兒童健康政策總窗口 專家盼改善3困境

石崇良淚悼恩師陳耀昌：「我再也無法諮詢他」

影／台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 石崇良泛淚：這是很惋惜的事情

相關新聞

彰檢調查封存芬普尼蛋為何再流入市場 台中龍忠蛋行負責人20萬交保

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢...

芬普尼蛋流出4萬顆…彰檢搜索龍忠蛋行 追封存蛋為何外流？

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，事後又驗...

芬普尼蛋管制破功 石崇良：本周起擴大抽驗籠飼蛋

彰化縣文雅畜牧場雞蛋在移動管制期間，竟有四萬顆蛋流入市面。衛福部長石崇良宣布全面擴大抽驗，昨天進一步證實，稽查將鎖定同為...

「龍忠」蛋行問題蛋流向35家店 多已下肚

彰化縣文雅畜牧場九日出蛋給台中市龍忠蛋行，又被驗出芬普尼超標，台中市食安處昨公布下游卅五家店家，但多數蛋已被吃下肚。民進...

毒蛋風暴！檢搜索蛋行約談員工 彰化將全面稽查933蛋雞場

彰化縣文雅畜牧場管制中四萬顆雞蛋外流，彰化地檢署昨搜索台中市龍忠蛋行，帶回林姓員工，漏夜訊問，並以證人身分訊問畜牧場三員...

彰化芬普尼雞蛋場管制漏洞 縣長王惠美：有疏失會懲處

彰化文雅畜牧場雞蛋於11月4日被檢驗出芬普尼代謝物超標，依法實施移動管制，但仍有標示「11月6日」的蛋品流入台中蛋行，農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。