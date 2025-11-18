芬普尼蛋管制破功 石崇良：本周起擴大抽驗籠飼蛋

彰化縣文雅畜牧場雞蛋在移動管制期間，竟有四萬顆蛋流入市面。衛福部長石崇良宣布全面擴大抽驗，昨天進一步證實，稽查將鎖定同為「編號Ｃ」的籠飼雞蛋，本周起至年底前擴大抽驗，確保蛋品安全。

台中市食安處十日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場九日出貨兩百籃散蛋至蛋行，抽驗檢出芬普尼超標達○點○五ppm。食藥署之前表示畜牧場已全面管控，所有蛋品須全面檢驗安全才會放行，石崇良前天直言「不可思議」，管制期間出貨已違法，已發文彰化縣政府，要求縣府查明與究責。

石崇良昨參加「二○二五台灣全球健康福祉論壇」前受訪表示，本周起食藥署將針對市售雞蛋擴大抽驗。但他先不透露細節，以免讓不肖業者有機會先做準備，僅說會根據風險評估進行，希望能夠真正找出問題。

「抽驗採取風險分層方式，主要針對編號Ｃ的雞蛋。」石崇良說，編號Ｃ雞蛋也就是籠飼雞蛋，且按照蛋雞飼養密度及過去抽驗紀錄。衛福部也和農政單位合作，了解養雞場現況，根據不同縣市狀況計算風險，設定抽樣方法跟件數。石崇良表示，詳細情形等規畫完成後對外說明，將滾動式修正。