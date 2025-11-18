快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

聽新聞
0:00 / 0:00

毒蛋風暴！檢搜索蛋行約談員工 彰化將全面稽查933蛋雞場

聯合報／ 記者林敬家林宛諭／連線報導
彰化文雅畜牧場移動管制中雞蛋流入台中龍忠蛋行，驗出芬普尼殘留超標，彰化縣長王惠美要求全縣蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。圖／彰化縣府提供
彰化文雅畜牧場移動管制中雞蛋流入台中龍忠蛋行，驗出芬普尼殘留超標，彰化縣長王惠美要求全縣蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。圖／彰化縣府提供

彰化縣文雅畜牧場管制中四萬顆雞蛋外流，彰化地檢署昨搜索台中市龍忠蛋行，帶回林姓員工，漏夜訊問，並以證人身分訊問畜牧場三員工後請回。彰化縣府坦言有行政疏失，縣長王惠美說，檢察官已介入，該懲處的一定會懲處。

彰化縣雞蛋產量占全國近五成，縣府表示，將啟動全縣蛋雞場芬普尼全面採樣監測，目前共有九三三家蛋雞場，將逐場採檢雞蛋、飲水、雞隻羽毛與飼料，一旦檢出動物用禁藥，將實施移動管制，確保生產端安全無虞，並由政風處協同監督。彰化縣去年抽檢三九一場，今年已抽檢一八三場。

文雅畜牧場雞蛋四日被檢出芬普尼代謝物超標，五日實施移動管制，彰化縣動防所因六日抽檢雞蛋，七日未檢出，八日解除移動管制，該場九日將六日已遭封存的雞蛋出售給龍忠蛋行，總數約四萬顆，十日台中市食安處稽查發現，再次驗出芬普尼超標。

管制中的雞蛋外流市面，彰化縣府昨坦言行政疏失，據了解，縣府內部初期因誤判與敏感度不足，導致毒蛋風險擴大；因畜主否認用藥，稽查場內藥品皆合格，調查一度指向環境汙染，直到確認周邊未實施特殊用藥作業，加上抽檢蛋雞羽毛超標，才排除周界汙染。

縣府調查，動防所抽檢六日生產的雞蛋送驗未檢出芬普尼，八日解除移動管制，並以電話通知文雅畜牧場，但畜主應取得解除管制的證明書文件，才可以讓雞蛋重新上市，畜主未收到公文，九日就將六日已封存的雞蛋出售。

縣府檢討，過去針對畜禽用藥陽性案件解除管制，都習慣以電話通知，但缺乏當面說明確認、附加但書條件，為此次管控失效原因之一；未來改以正式公文通知，針對抽驗與解除管制等行政疏失，將檢討並懲處。

彰檢已分他字案偵辦雞蛋遭汙染案，上周搜索文雅畜牧場，並查扣相關證物、藥品等，畜牧場陳姓負責人夫婦訊後請回；彰檢也一併偵辦芬普尼蛋外流案。

彰檢昨以證人身分，約談畜牧場三員工，釐清雞蛋遭汙染原因，複訊後請回。檢方昨下午也指揮調查局等搜索龍忠蛋行，帶回九日前往文雅畜牧場載雞蛋的林姓員工，釐清為何畜牧場在移動管制後出貨。

芬普尼 彰化 雞蛋 台中市 王惠美
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

芬普尼蛋流出4萬顆…彰檢搜索龍忠蛋行 追封存蛋為何外流？

彰化芬普尼雞蛋場管制漏洞 縣長王惠美：有疏失會懲處

彰檢再約詢文雅畜牧場人員 釐清芬普尼蛋汙染源及出貨台中責任

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布！遍及下游5區35家…恐都已下肚

相關新聞

彰檢調查封存芬普尼蛋為何再流入市場 台中龍忠蛋行負責人20萬交保

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢...

芬普尼蛋流出4萬顆…彰檢搜索龍忠蛋行 追封存蛋為何外流？

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，事後又驗...

芬普尼蛋管制破功 石崇良：本周起擴大抽驗籠飼蛋

彰化縣文雅畜牧場雞蛋在移動管制期間，竟有四萬顆蛋流入市面。衛福部長石崇良宣布全面擴大抽驗，昨天進一步證實，稽查將鎖定同為...

「龍忠」蛋行問題蛋流向35家店 多已下肚

彰化縣文雅畜牧場九日出蛋給台中市龍忠蛋行，又被驗出芬普尼超標，台中市食安處昨公布下游卅五家店家，但多數蛋已被吃下肚。民進...

毒蛋風暴！檢搜索蛋行約談員工 彰化將全面稽查933蛋雞場

彰化縣文雅畜牧場管制中四萬顆雞蛋外流，彰化地檢署昨搜索台中市龍忠蛋行，帶回林姓員工，漏夜訊問，並以證人身分訊問畜牧場三員...

彰化芬普尼雞蛋場管制漏洞 縣長王惠美：有疏失會懲處

彰化文雅畜牧場雞蛋於11月4日被檢驗出芬普尼代謝物超標，依法實施移動管制，但仍有標示「11月6日」的蛋品流入台中蛋行，農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。