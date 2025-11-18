毒蛋風暴！檢搜索蛋行約談員工 彰化將全面稽查933蛋雞場

彰化縣文雅畜牧場管制中四萬顆雞蛋外流，彰化地檢署昨搜索台中市龍忠蛋行，帶回林姓員工，漏夜訊問，並以證人身分訊問畜牧場三員工後請回。彰化縣府坦言有行政疏失，縣長王惠美說，檢察官已介入，該懲處的一定會懲處。

彰化縣雞蛋產量占全國近五成，縣府表示，將啟動全縣蛋雞場芬普尼全面採樣監測，目前共有九三三家蛋雞場，將逐場採檢雞蛋、飲水、雞隻羽毛與飼料，一旦檢出動物用禁藥，將實施移動管制，確保生產端安全無虞，並由政風處協同監督。彰化縣去年抽檢三九一場，今年已抽檢一八三場。

文雅畜牧場雞蛋四日被檢出芬普尼代謝物超標，五日實施移動管制，彰化縣動防所因六日抽檢雞蛋，七日未檢出，八日解除移動管制，該場九日將六日已遭封存的雞蛋出售給龍忠蛋行，總數約四萬顆，十日台中市食安處稽查發現，再次驗出芬普尼超標。

管制中的雞蛋外流市面，彰化縣府昨坦言行政疏失，據了解，縣府內部初期因誤判與敏感度不足，導致毒蛋風險擴大；因畜主否認用藥，稽查場內藥品皆合格，調查一度指向環境汙染，直到確認周邊未實施特殊用藥作業，加上抽檢蛋雞羽毛超標，才排除周界汙染。

縣府調查，動防所抽檢六日生產的雞蛋送驗未檢出芬普尼，八日解除移動管制，並以電話通知文雅畜牧場，但畜主應取得解除管制的證明書文件，才可以讓雞蛋重新上市，畜主未收到公文，九日就將六日已封存的雞蛋出售。

縣府檢討，過去針對畜禽用藥陽性案件解除管制，都習慣以電話通知，但缺乏當面說明確認、附加但書條件，為此次管控失效原因之一；未來改以正式公文通知，針對抽驗與解除管制等行政疏失，將檢討並懲處。

彰檢已分他字案偵辦雞蛋遭汙染案，上周搜索文雅畜牧場，並查扣相關證物、藥品等，畜牧場陳姓負責人夫婦訊後請回；彰檢也一併偵辦芬普尼蛋外流案。

彰檢昨以證人身分，約談畜牧場三員工，釐清雞蛋遭汙染原因，複訊後請回。檢方昨下午也指揮調查局等搜索龍忠蛋行，帶回九日前往文雅畜牧場載雞蛋的林姓員工，釐清為何畜牧場在移動管制後出貨。