彰化芬普尼雞蛋場管制漏洞 縣長王惠美：有疏失會懲處

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，彰化地檢署指揮調查局約詢畜牧場相關人員，了解為何會再出貨台中，並繼續追查汙染原因。資料照／彰化縣府提供
彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，彰化地檢署指揮調查局約詢畜牧場相關人員，了解為何會再出貨台中，並繼續追查汙染原因。資料照／彰化縣府提供

彰化文雅畜牧場雞蛋於11月4日被檢驗出芬普尼代謝物超標，依法實施移動管制，但仍有標示「11月6日」的蛋品流入台中蛋行，農政單位短暫解除畜牧場管制又恢復後，陸續驗出場內羽毛及蛋品芬普尼殘留超標，被外界認為控管漏洞；彰化縣長王惠美表示，目前檢察官已介入，有疏失的部分，該懲處一定會懲處。

彰縣府坦言行政程序有疏失，內部也認為初期誤判與敏感度不足，才讓風險擴大。事件初期場主否認用藥，一線稽查人員也一度懷疑環境汙染，為釐清事實11月10日環保局到場稽查，並向化學署確認，近期牧場周邊並未施作特殊用藥，加上場外面積廣，一般環境用藥可能性不大，幾乎排除周界汙染；縣府11月12日公布羽毛檢體芬普尼含量0.27ppm後，發現不單純，彰化檢方介入偵辦，查場主是否違法用藥。

縣府動防所11月8日短暫解除畜牧場移動管制造成空窗，6日封存的雞蛋流入台中蛋行；經了解了11月6日動防所採樣10顆雞蛋送驗，11月7日收到檢驗結果未檢出芬普尼，依動物用藥品管理法農政單位可依複驗結果解除移動管制，動防所當時以電話通知畜牧場解除管制。

依照畜禽用藥監測陽性案件規定，畜主需取得解除移動管制的證明書文件才可上市，但場主尚未收到正式公文，即在11月9日將6日檢驗合格的蛋品一併出貨，雖然農政單位11月10日依中央指令柔性勸導暫勿出貨，但已為時過晚。

彰化過去對畜禽用藥陽性案件解除管制，習慣以電話通知，普遍認為解除管制即等於解除產品禁運，而此作法可讓產業迅速恢復運作，但缺乏當面說明確認、附加但書條件等，被認為這次管控失效原因之一。

縣府農業處表示，針對芬普尼蛋事件中抽驗流程、移動管制及解除管制的行政程序未完備或存在疏失，將依規檢討並懲處相關人員；未來動防所將改以正式公文通知，不再電話通知。

芬普尼 牧場
