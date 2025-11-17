芬普尼蛋外流彰化全面採樣監測蛋雞場 雞農：不擔心、經得起檢驗

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今公告將對全縣蛋雞場採芬普尼全面採樣監測，建立消費者對彰化雞蛋的信心。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今公告將對全縣蛋雞場採芬普尼全面採樣監測，建立消費者對彰化雞蛋的信心。記者簡慧珍／攝影

彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋、雞羽、雞糞含禁藥芬普尼，縣政府今公告芬普尼全面採樣監測，挽救彰化縣雞蛋形象。有雞農指出，彰化縣雞蛋產量占全國近五成，文雅畜牧場是單一個案，迄今沒影響彰化雞蛋銷售量，業界不擔心縣政府加強監測。

文雅畜牧場不僅被檢出芬普尼雞蛋，雞羽和雞糞也驗出殘留禁藥，縣政府短暫解除列管就出蛋，結果4萬顆雞蛋出售後再被抽驗殘留芬普尼，因彰化縣蛋雞場多達933場、在養量逾2081萬隻，雞蛋產量占全國近五成，縣政府今起實施芬普尼全面採樣監測，提升民眾對彰化雞蛋的信心。

陳姓雞農表示，文雅畜牧場芬普尼蛋是單一個案，管制移動或解除列管都必須雞蛋經複檢合格，經主管機關確認後才能出售，不能政府通知解除列管，沒等場內現有雞蛋進一步檢驗結果就急著出貨，這樣容易發生問題，還好到現在沒其它蛋雞場出包，沒影響縣內雞蛋銷售，各蛋雞場都正常出貨，絕對經得起檢驗。

根據彰化縣動物防疫所調查，文雅畜牧場採傳統高層飼養，非關在密閉式雞舍。陳姓雞農指出，傳統高層飼養是抬高籠架距離地面雞糞遠一點，雞舍開放通風，若芬普尼是鄰田汙染造成，靠近鄰田的蛋雞羽毛和環境會被汙染，尤其靠近鄰田的雞羽汙染量最高，距離鄰田越遠越沒汙染風險。

陳姓雞農表示，如果按照政府檢驗環境中無芬普尼殘留，雞羽有芬普尼殘留反應，且全場的蛋雞雞羽都有芬普尼，這要排除鄰田汙染，回歸到全場噴霧撲殺雞蚤、雞蝨，目前絕大多數蛋雞場使用政府許可用藥艾克爽，或使用更高品質昂貴的歐盟專利用藥弗雷拉納，避免殘留禁藥被檢出，他認為文雅畜牧場可能誤用含芬普尼的殺雞蚤藥，應該不是故意的。

彰化楊姓家庭主婦說，食品專家說成人每天食用100顆芬普尼蛋才會急性中毒，每天食用7至8顆會慢性中毒，日前爆出芬普尼蛋流入市面，地點雖在台中市，她和家人不會每天吃7、8顆蛋，為了健康，她仍暫時停購散裝蛋，買洗選蛋也挑可靠品牌。

