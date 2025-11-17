快訊

彰檢再約詢文雅畜牧場人員 釐清芬普尼蛋汙染源及出貨台中責任

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，彰化地檢署今天再次指揮調查局約詢畜牧場相關人員，了解為何會再出貨台中，並繼續追查汙染原因。資料照／彰化縣府提供
彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，事後又驗出芬普尼超標，彰化地檢署今天再次約詢畜牧場相關人員，了解為何會再出貨，並繼續追查汙染原因。

文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標後，即被通知需進行移動管制，禁止出貨。但台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，且經檢驗雞蛋仍含有芬普尼。

彰化地檢署上周已依違反「動物用藥品管理法」及「食品安全衛生管理法」等嫌疑列為他字案偵辦，檢察官並指揮彰化縣調查站、彰化農政、衛生及環保機關人員，到牧場搜索，全面採集檢體送驗，並查扣相關證物及藥品送鑑定，文雅畜牧場陳姓負責人和陳妻訊後請回。

彰檢今天再次指揮調查局約詢文雅畜牧場相關人員，除了繼續釐清雞蛋汙染原因，也一併了解為何在移動管制後，畜牧場為何又再出貨。

據了解，由於牧場的蛋送複驗後，11月7日收到檢驗結果未檢出芬普尼，農政單位就先以電話通知畜牧場業者可解除移動管制，但牧場仍需在取得解除移動管制的證明書文件才可出貨，到底是牧場未按規定就出貨，還是縣府農政單位的疏失仍釐清中。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，彰化地檢署今天再次指揮調查局約詢畜牧場相關人員，了解為何會再出貨台中，並繼續追查汙染原因。資料照／彰化縣府提供
