彰化啟動全縣933場蛋雞場稽查政風監督 蛋、羽毛、飼料全都驗

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化文雅畜牧場檢出芬普尼陽性，縣長王惠美指示縣府農業處及動物防疫所，自11月中旬起至12月底止，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。(圖非當事養雞場，記者黃仲裕／攝影)
彰化文雅畜牧場檢出芬普尼陽性，縣長王惠美指示縣府農業處及動物防疫所，自11月中旬起至12月底止，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。(圖非當事養雞場，記者黃仲裕／攝影)

彰化文雅畜牧場檢出芬普尼陽性，為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，縣長王惠美指示縣府農業處及動物防疫所，自11月中旬起至12月底止，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，依科學數據與風險評估原則執行，確保生產端安全無虞，提升民眾對本縣雞蛋產品的信賴。

縣府指出，全面篩檢所需經費超過公告金額，需經過較長時間招標程序；縣長指示針對轄內產量較大或高風險蛋雞場以小額採購方式用最快的速度先行採檢，並要求蛋雞場生產之雞蛋、水、雞隻（羽毛）及飼料等進行整體的抽樣篩檢，全面篩檢完成後並持續辦理定期的抽檢，這次及未來後續抽檢的工作將由政風處協同參與監督抽驗。

農業處指出，彰化為全國蛋雞飼養縣第一大縣，目前共有933場蛋雞場、在養量超過2081萬隻，產量占全國近五成。這次全面採樣監測旨在強化管理、消除疑慮，讓民眾充分了解縣內蛋品從畜牧場源頭、生產端到市售端，均經農政、防疫與衛生等單位多重把關，以具體行動維護食品安全。

彰化農政單位或衛生單位會過去不定期到養雞場做稽查抽驗，去年抽查391場，今年為183場，目前抽驗皆無發現問題，但大都針對加入「彰化優鮮」品牌的業者。

這次專案將農業處畜產科、動物防疫所及各鄉鎮市公所獸醫師共同動員執行，針對縣內蛋雞場逐場辦理蛋品採樣，並委由合格檢驗機構進行檢測，若檢出不符規定情形，縣府將立即啟動移動管制、追查可能汙染來源並督導場方改善，以防止未合格蛋品流入市面。

彰化 農業處 篩檢
