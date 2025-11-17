快訊

「為何不早點」議員不滿查出外流毒蛋未馬上公布 盧秀燕承諾改進

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市食安處10日稽查梧棲龍忠蛋行，查獲來自彰化文雅畜牧場的雞蛋，議員不滿市府沒有馬上公布流入店家。圖／台中市食安處提供
台中市食安處10日稽查梧棲龍忠蛋行，查獲來自彰化文雅畜牧場的雞蛋，議員不滿市府沒有馬上公布流入店家。圖／台中市食安處提供

台中市食安處10日發現梧棲一家蛋行進貨彰化文雅畜牧場的雞蛋，14日驗出芬普尼代謝物超標，10日雖下架760台斤雞蛋，已有超過3000台斤流入市面。綠議員不滿市府沒有早點公布毒雞蛋流向，導致市民吃下肚；市長盧秀燕承諾，會檢討相關機制。

台中市議會今天市政總質詢。民進黨議員江肇國詢問，中市食安處10日就發現梧棲的龍忠蛋行進了文雅畜牧場的雞蛋，為何不馬上公布龍忠蛋行後續出貨的35家店家？

盧秀燕回應，主要是考量小商家的商譽與生計，中上游的商家可惡，下游的小商家是無辜的，且10日僅是預防性下架，還不確定該批雞蛋是否是毒蛋，等到14日檢驗出來，下游商家可能都已經用完，再公布名單也無意義；議員既然有這樣的要求，市府已從善，今天中午公布店家名單。

衛生局長曾梓展表示，14日晚上驗出，隔日恰好是周六，食安處周末僅有值班人員，因此當下以電話通知35家店家，得知他們多已賣出；市府會研究未來如何做到更細膩、嚴謹，盡量改善目前不夠理想之處，也希望議員支持認真做事的公務員。

江肇國批評，保護了商家的商譽和生意，卻犧牲消費者健康，14日驗出後甚至沒有實際走訪35家店家，這樣的做法和非洲豬瘟事件中的環保局有何區別？到現在還只是電話查訪，怎麼確定店家有沒有說實話，怎麼能讓市民安心？

民進黨議員蔡耀潔表示，當然支持認真公務員，但現行做法有改善空間，比如10日發現食安疑慮，市府可以不公布店家名單，但是否應該提早通知這35家店家，不要使用該蛋行的雞蛋？相信店家願意配合。至於周末只有值班人員，但是市民已經把毒蛋吃下肚，應該要用最嚴謹態度面對食安問題。

盧秀燕解釋，法規分成預防性與強制性，預防性下架比較柔性，因此僅用電話通知，不像強制下架須要到現場；她認同民眾對食安態度與過去不同，市府也要用更嚴格面對，預防性階段可以有更積極作為，會請衛生局和食安處加以檢討，再提高標準。

台中市長盧秀燕認同，市府應該以更嚴格標準面對食安問題，預防性階段可以更加積極，會請衛生局和食安處加以檢討，再提高標準。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕認同，市府應該以更嚴格標準面對食安問題，預防性階段可以更加積極，會請衛生局和食安處加以檢討，再提高標準。記者陳敬丰／攝影

食安 毒雞蛋 議員
相關新聞

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布！遍及下游5區35家…恐都已下肚

彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前驗出農藥芬普尼超標，台中市食安處10日稽查梧棲的龍忠蛋行，查獲2百籃共4萬顆蛋抽驗出芬普尼超標，...

「為何不早點」議員不滿查出外流毒蛋未馬上公布 盧秀燕承諾改進

台中市食安處10日發現梧棲一家蛋行進貨彰化文雅畜牧場的雞蛋，14日驗出芬普尼代謝物超標，10日雖下架760台斤雞蛋，已有...

芬普尼蛋外流彰化全面採樣監測蛋雞場 雞農：不擔心、經得起檢驗

彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋、雞羽、雞糞含禁藥芬普尼，縣政府今公告芬普尼全面採樣監測，挽救彰化縣雞蛋形象。有雞農指出，彰化...

彰檢再約詢文雅畜牧場人員 釐清芬普尼蛋汙染源及出貨台中責任

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場9日又出貨約4萬顆蛋給台中市「龍忠蛋行」，事後又驗...

彰化啟動全縣933場蛋雞場稽查政風監督 蛋、羽毛、飼料全都驗

彰化文雅畜牧場檢出芬普尼陽性，為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，縣長王惠美指示縣府農業處及動物防疫所，自11月中旬起...

文雅畜牧場蛋外流台中蛋行 畜主未受到公文就出貨

彰化縣文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，禁止出貨。卻仍有標示「11月6日」的蛋品流入台中...

