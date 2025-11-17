「為何不早點」議員不滿查出外流毒蛋未馬上公布 盧秀燕承諾改進

台中市食安處10日發現梧棲一家蛋行進貨彰化文雅畜牧場的雞蛋，14日驗出芬普尼代謝物超標，10日雖下架760台斤雞蛋，已有超過3000台斤流入市面。綠議員不滿市府沒有早點公布毒雞蛋流向，導致市民吃下肚；市長盧秀燕承諾，會檢討相關機制。

台中市議會今天市政總質詢。民進黨議員江肇國詢問，中市食安處10日就發現梧棲的龍忠蛋行進了文雅畜牧場的雞蛋，為何不馬上公布龍忠蛋行後續出貨的35家店家？

盧秀燕回應，主要是考量小商家的商譽與生計，中上游的商家可惡，下游的小商家是無辜的，且10日僅是預防性下架，還不確定該批雞蛋是否是毒蛋，等到14日檢驗出來，下游商家可能都已經用完，再公布名單也無意義；議員既然有這樣的要求，市府已從善，今天中午公布店家名單。

衛生局長曾梓展表示，14日晚上驗出，隔日恰好是周六，食安處周末僅有值班人員，因此當下以電話通知35家店家，得知他們多已賣出；市府會研究未來如何做到更細膩、嚴謹，盡量改善目前不夠理想之處，也希望議員支持認真做事的公務員。

江肇國批評，保護了商家的商譽和生意，卻犧牲消費者健康，14日驗出後甚至沒有實際走訪35家店家，這樣的做法和非洲豬瘟事件中的環保局有何區別？到現在還只是電話查訪，怎麼確定店家有沒有說實話，怎麼能讓市民安心？

民進黨議員蔡耀潔表示，當然支持認真公務員，但現行做法有改善空間，比如10日發現食安疑慮，市府可以不公布店家名單，但是否應該提早通知這35家店家，不要使用該蛋行的雞蛋？相信店家願意配合。至於周末只有值班人員，但是市民已經把毒蛋吃下肚，應該要用最嚴謹態度面對食安問題。