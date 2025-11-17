梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布！遍及下游5區35家…恐都已下肚

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食安處10日稽查梧棲龍忠蛋行，查獲來自彰化文雅畜牧場的雞蛋，送驗後14日確認檢出芬普尼超標。圖／台中市食安處提供

彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前驗出農藥芬普尼超標，台中市食安處10日稽查梧棲的龍忠蛋行，查獲2百籃共4萬顆蛋抽驗出芬普尼超標，所幸及時下架回收38籃，但其餘仍已售出。台中市食品藥物安全處今天公布龍忠的35家下游名單，多半是梧棲、大肚和龍井一帶的早餐店和小吃店，請民眾注意。

從名單看來，向龍忠蛋行買蛋的店家遍及梧棲、大肚、沙鹿、清水和龍井，幾乎遍及海線一帶，而店家有早餐店、雜貨店、烘焙坊、麵館等。

食安處說，10日他們前往龍忠蛋行稽查，發現有來自彰化文雅畜牧場的蛋，龍忠蛋行說是9日新進的蛋。經詢問彰化衛生局，當場預防性下架38籃，其餘162籃、約3.24萬顆蛋卻已全數賣光。檢驗結果顯示仍驗出芬普尼超標。

據了解，雞蛋在冰箱冷藏的保存期限大約是3至5周，若將生雞蛋放在室溫，保存期限約為7至10天，高溫環境還會縮短保存期限。對於從進蛋到今天已近兩周，一般認為因多是早餐店和餐廳購買，賣出的蛋恐怕早都已被民眾吃下肚。食安處說，公布用意仍在讓市民知悉，若手中仍有蛋，可以向購買方要求退貨。

台中市食安處稽查發現芬普尼蛋又流入市面，今天公布下游35家早餐店、餐飲店，但多數都已吃下肚。圖／台中市衛生局提供

