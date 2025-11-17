快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

文雅畜牧場蛋外流台中蛋行 畜主未受到公文就出貨

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，禁止出貨。卻仍有標示「11月6日」的蛋品流入台中蛋行，引發外界質疑問題蛋為何尚未銷毀。圖／民眾提供
彰化縣文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，禁止出貨。卻仍有標示「11月6日」的蛋品流入台中蛋行，引發外界質疑問題蛋為何尚未銷毀。圖／民眾提供

彰化縣文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，禁止出貨。卻仍有標示「11月6日」的蛋品流入台中蛋行，引發外界質疑問題蛋為何尚未銷毀。彰化縣府農業處長郭至善表示，封存的雞蛋已列為證物，經檢察官同意後才能銷毀；在銷毀前，必須每日採樣保存，以備日後查驗。

農業處指出，一旦接獲銷毀公文，將立即處理約25萬顆禁運封存蛋，銷毀過程將由檢調及農政單位共同清點數量並押運監督。針對芬普尼蛋事件中抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序未完備或存在疏失的部分，縣府將依規定檢討並懲處相關人員。

至於11月6日封存蛋為何流入台中蛋行，彰化縣府動物防疫所指出，該批雞蛋是畜主於11月9日早上售出。依照畜禽用藥監測陽性案件規定，畜主需取得解除移動管制的證明書文件才可上市。

不過經了解，11月6日動防所到場稽查時採樣10顆送驗，11月7日收到檢驗結果未檢出芬普尼，當時就先以電話通知畜牧場業者可解除移動管制，也視同解除蛋品禁運，但畜牧場公文尚未收到，畜主就在11月9日將6日檢驗沒問題的蛋品一併出貨；雖然農政單位在11月10日依中央指令柔性勸導畜牧場暫勿出貨，但已為時過晚。

動防所表示，畜主是否違反移動管制相關規定，檢調仍在釐清責任；未來行政作業將改以正式文件通知，不再僅以電話告知，以避免類似狀況再次發生。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋全面下架，台中市龍忠蛋行十日卻又被驗出來自文雅的芬普尼雞蛋；外界質疑問題蛋為何未被銷毀。圖／讀者提供
彰化縣文雅畜牧場雞蛋全面下架，台中市龍忠蛋行十日卻又被驗出來自文雅的芬普尼雞蛋；外界質疑問題蛋為何未被銷毀。圖／讀者提供

牧場 芬普尼
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

彰化芬普尼問題蛋流入台中 龍忠蛋行今聲明「換蛋退款都可以」

芬普尼蛋遭疑未全面下架 中市府：10日已要求

毒雞蛋來襲！營養師曝「排毒技巧」：身體可以自動解毒

本周蛋價漲2元 蛋商：芬普尼蛋對整體買氣影響小

相關新聞

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布！遍及下游5區35家…恐都已下肚

彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前驗出農藥芬普尼超標，台中市食安處10日稽查梧棲的龍忠蛋行，查獲2百籃共4萬顆蛋抽驗出芬普尼超標，...

彰化芬普尼問題蛋流入台中 龍忠蛋行今聲明「換蛋退款都可以」

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋行本月9日曾進貨，蛋行老闆今天說昨天沒營業因為有許多事情要處理，已賣...

台中食安處查毒蛋…綠議員批怠惰 衛生局長動怒「勿指責認真同仁」

彰化芬普尼毒蛋風暴延燒，中央11月5日移動管制，台中市食安處10日查獲梧棲一處蛋行進貨毒蛋，目前檢方介入調查為何流出。台...

文雅畜牧場蛋外流台中蛋行 畜主未受到公文就出貨

彰化縣文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，禁止出貨。卻仍有標示「11月6日」的蛋品流入台中...

台中10日查獲芬普尼蛋...超標值更高 盧秀燕：中央可能不曉得外流

彰化縣文雅畜牧場月初被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，中央5日要求移動管制，仍有毒雞蛋流出，台中市府10日在梧棲又驗出一批超標...

芬普尼蛋延燒！石崇良：本周起擴大抽驗...以「這種」雞蛋為主

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋竟在移動管制期間，高達4萬顆流入市面。台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅9日又出貨2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。