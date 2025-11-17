文雅畜牧場蛋外流台中蛋行 畜主未受到公文就出貨

彰化縣文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，禁止出貨。卻仍有標示「11月6日」的蛋品流入台中蛋行，引發外界質疑問題蛋為何尚未銷毀。彰化縣府農業處長郭至善表示，封存的雞蛋已列為證物，經檢察官同意後才能銷毀；在銷毀前，必須每日採樣保存，以備日後查驗。

農業處指出，一旦接獲銷毀公文，將立即處理約25萬顆禁運封存蛋，銷毀過程將由檢調及農政單位共同清點數量並押運監督。針對芬普尼蛋事件中抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序未完備或存在疏失的部分，縣府將依規定檢討並懲處相關人員。

至於11月6日封存蛋為何流入台中蛋行，彰化縣府動物防疫所指出，該批雞蛋是畜主於11月9日早上售出。依照畜禽用藥監測陽性案件規定，畜主需取得解除移動管制的證明書文件才可上市。

不過經了解，11月6日動防所到場稽查時採樣10顆送驗，11月7日收到檢驗結果未檢出芬普尼，當時就先以電話通知畜牧場業者可解除移動管制，也視同解除蛋品禁運，但畜牧場公文尚未收到，畜主就在11月9日將6日檢驗沒問題的蛋品一併出貨；雖然農政單位在11月10日依中央指令柔性勸導畜牧場暫勿出貨，但已為時過晚。