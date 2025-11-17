台中食安處查毒蛋…綠議員批怠惰 衛生局長動怒「勿指責認真同仁」

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展表示，食安處同仁主動稽查，才發現9日流出的毒蛋，為何要被針對？請議員不要指責認真做事的公務員。記者陳敬丰／攝影
台中市衛生局長曾梓展表示，食安處同仁主動稽查，才發現9日流出的毒蛋，為何要被針對？請議員不要指責認真做事的公務員。記者陳敬丰／攝影

彰化芬普尼毒蛋風暴延燒，中央11月5日移動管制，台中市食安處10日查獲梧棲一處蛋行進貨毒蛋，目前檢方介入調查為何流出。台中市民進黨籍議員今天批評，中市食安處稽查不力、行政怠惰，導致市民吃到毒蛋；衛生局長曾梓展強力回應，「不要指責認真稽查的同仁」。

台中市議會今天市政總質詢。民進黨議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤聯合質詢，陳俞融表示，11月7日彰化就通知各縣市政府下架毒蛋，梧棲龍忠蛋行9日卻仍進貨200籃、4000台斤毒蛋，中市衛生局10日稽查並攔截38籃、760台斤，已有超過3000台斤流入市面。

陳俞融批評，毒蛋的源頭在彰化，吃到毒蛋的卻是台中，市府不應該把責任推給彰化，如果市府有確實稽查追蹤，市民就不會吃到毒蛋，政風處應該調查衛生局是否有行政怠惰，有沒有確實下架毒蛋；市府也應主動公布毒蛋流入的35家店家名單。

謝家宜也表示，市府10日就知道有4.2萬顆毒雞蛋流入市面，為何沒有第一時間公開？就算14日晚間才驗出確實有芬普尼超標，也沒有在15日公布名單，已經造成市民擔憂，不曉得自己有沒有把毒蛋吃下肚，要求檢討相關作業流程。

曾梓展回應，11月7日接獲彰化通知，當天要求蛋行下架，蛋行表示已經全數售出；8日、9日是周末，食安處10日到現場稽查，發現還有在賣文雅畜牧場出產的雞蛋，蛋行表示是合法的蛋，食安處仍要求第一時間下架，後續也驗出芬普尼代謝物超標，馬上通報中央。

曾梓展強調，「歡迎來查」，中市食安處主動稽查發現流出的毒蛋，是同仁認真稽查的成果，不解為何要被針對？呼籲議員不要指責認真做事的公務員。至於毒蛋流入的35家店家，當時還在調查下游廠商，並和彰化重複核對，況且店家也是受害者；議員既提出要求，市府會在今天公布名單。

台中市議員陳俞融（左三）等人質疑，彰化的毒但卻被台中人吃到肚子裡，中市食安處是否稽查不力、行政怠惰？要求政風處調查。記者陳敬丰／攝影
台中市議員陳俞融（左三）等人質疑，彰化的毒但卻被台中人吃到肚子裡，中市食安處是否稽查不力、行政怠惰？要求政風處調查。記者陳敬丰／攝影

毒蛋 彰化 衛生局
