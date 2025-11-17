彰化芬普尼問題蛋流入台中 龍忠蛋行今聲明「換蛋退款都可以」

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋行本月9日曾進貨，蛋行老闆今天說昨天沒營業因為有許多事情要處理，已賣出的蛋，消費者要換蛋或退貨都可以。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起被移動管制，台中市食安處10日在梧棲區龍忠蛋行查獲9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm，與規定不符。

龍忠蛋行今天營業時告訴媒體，昨天是周日有很多事情要處理，業者說已經營蛋行50多年，平常許多鄰居來買蛋，要換蛋、退錢的都接受，現在該店賣的蛋都安全，有出示檢驗合格證書。

蛋行老闆娘說，和文雅畜牧場已經配合20多年，有人建議他們向文雅畜牧場求償，她認為大家都是善良的老百姓，遇到這件事也都很無奈，出事了就一起處理。