快訊

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

黃國昌怒批中油三接預算150億變343億 立院未審卻已決標

彰化芬普尼問題蛋流入台中 龍忠蛋行今聲明「換蛋退款都可以」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中龍忠蛋行內今天出示安全的蛋，部分消費者到場要換蛋。圖／民眾提供
台中龍忠蛋行內今天出示安全的蛋，部分消費者到場要換蛋。圖／民眾提供

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋行本月9日曾進貨，蛋行老闆今天說昨天沒營業因為有許多事情要處理，已賣出的蛋，消費者要換蛋或退貨都可以。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起被移動管制，台中市食安處10日在梧棲區龍忠蛋行查獲9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm，與規定不符。

龍忠蛋行今天營業時告訴媒體，昨天是周日有很多事情要處理，業者說已經營蛋行50多年，平常許多鄰居來買蛋，要換蛋、退錢的都接受，現在該店賣的蛋都安全，有出示檢驗合格證書。

蛋行老闆娘說，和文雅畜牧場已經配合20多年，有人建議他們向文雅畜牧場求償，她認為大家都是善良的老百姓，遇到這件事也都很無奈，出事了就一起處理。

今天有客人到蛋行換蛋，民眾說本月15日來此買蛋，買完後才看到新聞，不知是否有問題蛋，老闆說一律都可以退換，老闆態度很好，他們選擇換蛋，沒有退款，因為蛋行也是受害者。

台中龍忠蛋行內今天安全的蛋，出示檢驗合格證書。圖／民眾提供
台中龍忠蛋行內今天安全的蛋，出示檢驗合格證書。圖／民眾提供

牧場 老闆娘 芬普尼
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

芬普尼蛋遭疑未全面下架 中市府：10日已要求

毒雞蛋來襲！營養師曝「排毒技巧」：身體可以自動解毒

本周蛋價漲2元 蛋商：芬普尼蛋對整體買氣影響小

管制期偷賣4萬顆芬普尼毒蛋 專家：食安違規應視同刑事案件處理

相關新聞

彰化芬普尼問題蛋流入台中 龍忠蛋行今聲明「換蛋退款都可以」

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋行本月9日曾進貨，蛋行老闆今天說昨天沒營業因為有許多事情要處理，已賣...

台中食安處查毒蛋…綠議員批怠惰 衛生局長動怒「勿指責認真同仁」

彰化芬普尼毒蛋風暴延燒，中央11月5日移動管制，台中市食安處10日查獲梧棲一處蛋行進貨毒蛋，目前檢方介入調查為何流出。台...

台中10日查獲芬普尼蛋...超標值更高 盧秀燕：中央可能不曉得外流

彰化縣文雅畜牧場月初被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，中央5日要求移動管制，仍有毒雞蛋流出，台中市府10日在梧棲又驗出一批超標...

芬普尼蛋延燒！石崇良：本周起擴大抽驗...以「這種」雞蛋為主

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋竟在移動管制期間，高達4萬顆流入市面。台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅9日又出貨2...

解除管制不同調 芬普尼蛋外流現空窗

彰化縣文雅畜牧場雞蛋十日被驗出芬普尼代謝物超標，仍有標示「十一月六日」蛋品流入台中蛋行，衛福部長石崇良說，衛福部早宣布文...

芬普尼蛋又流出！私賣或誤出貨 檢將再傳畜牧場業者

台中市「龍忠蛋行」十日被抽驗出源自文雅畜牧場含芬普尼雞蛋，到底是畜牧場非法私自出貨，或是八日解除移動管制蛋農誤將雞蛋再出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。