快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

學者：芬普尼多用於除蟲 產業升級需消費市場支持

中央社／ 台北17日電

芬普尼蛋事件調查中。學者說，芬普尼多用於減少寄生蟲，蛋雞飼養密度的改善及更積極控制飼養空間的蟲害是管理重點，蛋雞產業轉型升級也代表成本提升，需消費市場價格支持。

衛生福利部食品藥物管理署例行稽查專案中，彰化縣衛生局驗出洗選包裝雞蛋農藥芬普尼殘留量超標，11月4日報告出爐，立刻預防性下架；5日針對問題雞蛋源頭彰化文雅畜牧場，通報農政單位進行移動管制，違規蛋1顆都不准出場。

中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧於台灣科技媒體中心表示，台灣的蛋雞飼養有9成以上是傳統籠飼，體外寄生蟲的危害情況十分嚴重；商業籠飼的飼養密度高、雞隻活動空間小，體外寄生蟲非常容易繁殖與傳播，也因此更依賴能抑制寄生蟲的殺蟲劑。

王建鎧說明，開放型雞舍的雞隻密度低，雞隻也會利用沙浴減少體外寄生蟲的數量，但無法完全清除，因此多數開放型雞舍仍然需要使用殺蟲劑，只是需求較小。

王建鎧指出，蛋雞飼養密度的改善以及更積極控制飼養空間的蟲害，是大家都瞭解的管理重點，但無疑飼養轉型的成本會隨之提升；更安全健康又環境友善的蛋雞生產，需要消費市場在價格上支持蛋雞產業轉型升級。

台北醫學大學部立雙和醫院研究部研究員邱惠雯表示，若雞隻長期從飼料或飲水中接觸農藥，這些化學物質可能經由血液進入雞隻體內和卵巢，並殘留在蛋白與蛋黃中。

邱惠雯說，若只是外部環境污染，則多集中於蛋殼表面，清洗後即可去除。因此，蛋內農藥殘留主要與飼料或用藥管理有關，正常養殖環境下，雞蛋中的殘留量通常遠低於安全標準。

邱惠雯說明，芬普尼是一種常用於除蚤、滅蝨與殺螞蟻的藥物。人類若長期或大量暴露，可能出現頭暈、噁心、肌肉顫抖、倦怠等症狀，甚至影響肝臟代謝功能。

邱惠雯表示，目前並無特效藥能加速人體清除此類藥物，最重要的是避免再次暴露；維持良好營養、多喝水、攝取足夠蛋白質與蔬果，有助肝臟與腎臟代謝功能運作。若懷疑接觸量高或出現不適，應立即就醫。

寄生蟲 芬普尼 雞蛋
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

芬普尼蛋遭疑未全面下架 中市府：10日已要求

毒雞蛋來襲！營養師曝「排毒技巧」：身體可以自動解毒

本周蛋價漲2元 蛋商：芬普尼蛋對整體買氣影響小

管制期偷賣4萬顆芬普尼毒蛋 專家：食安違規應視同刑事案件處理

相關新聞

彰化芬普尼問題蛋流入台中 龍忠蛋行今聲明「換蛋退款都可以」

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋行本月9日曾進貨，蛋行老闆今天說昨天沒營業因為有許多事情要處理，已賣...

台中食安處查毒蛋…綠議員批怠惰 衛生局長動怒「勿指責認真同仁」

彰化芬普尼毒蛋風暴延燒，中央11月5日移動管制，台中市食安處10日查獲梧棲一處蛋行進貨毒蛋，目前檢方介入調查為何流出。台...

台中10日查獲芬普尼蛋...超標值更高 盧秀燕：中央可能不曉得外流

彰化縣文雅畜牧場月初被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，中央5日要求移動管制，仍有毒雞蛋流出，台中市府10日在梧棲又驗出一批超標...

芬普尼蛋延燒！石崇良：本周起擴大抽驗...以「這種」雞蛋為主

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋竟在移動管制期間，高達4萬顆流入市面。台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅9日又出貨2...

解除管制不同調 芬普尼蛋外流現空窗

彰化縣文雅畜牧場雞蛋十日被驗出芬普尼代謝物超標，仍有標示「十一月六日」蛋品流入台中蛋行，衛福部長石崇良說，衛福部早宣布文...

芬普尼蛋又流出！私賣或誤出貨 檢將再傳畜牧場業者

台中市「龍忠蛋行」十日被抽驗出源自文雅畜牧場含芬普尼雞蛋，到底是畜牧場非法私自出貨，或是八日解除移動管制蛋農誤將雞蛋再出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。