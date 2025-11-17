學者：芬普尼多用於除蟲 產業升級需消費市場支持

芬普尼蛋事件調查中。學者說，芬普尼多用於減少寄生蟲，蛋雞飼養密度的改善及更積極控制飼養空間的蟲害是管理重點，蛋雞產業轉型升級也代表成本提升，需消費市場價格支持。

衛生福利部食品藥物管理署例行稽查專案中，彰化縣衛生局驗出洗選包裝雞蛋農藥芬普尼殘留量超標，11月4日報告出爐，立刻預防性下架；5日針對問題雞蛋源頭彰化文雅畜牧場，通報農政單位進行移動管制，違規蛋1顆都不准出場。

中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧於台灣科技媒體中心表示，台灣的蛋雞飼養有9成以上是傳統籠飼，體外寄生蟲的危害情況十分嚴重；商業籠飼的飼養密度高、雞隻活動空間小，體外寄生蟲非常容易繁殖與傳播，也因此更依賴能抑制寄生蟲的殺蟲劑。

王建鎧說明，開放型雞舍的雞隻密度低，雞隻也會利用沙浴減少體外寄生蟲的數量，但無法完全清除，因此多數開放型雞舍仍然需要使用殺蟲劑，只是需求較小。

王建鎧指出，蛋雞飼養密度的改善以及更積極控制飼養空間的蟲害，是大家都瞭解的管理重點，但無疑飼養轉型的成本會隨之提升；更安全健康又環境友善的蛋雞生產，需要消費市場在價格上支持蛋雞產業轉型升級。

台北醫學大學部立雙和醫院研究部研究員邱惠雯表示，若雞隻長期從飼料或飲水中接觸農藥，這些化學物質可能經由血液進入雞隻體內和卵巢，並殘留在蛋白與蛋黃中。

邱惠雯說，若只是外部環境污染，則多集中於蛋殼表面，清洗後即可去除。因此，蛋內農藥殘留主要與飼料或用藥管理有關，正常養殖環境下，雞蛋中的殘留量通常遠低於安全標準。

邱惠雯說明，芬普尼是一種常用於除蚤、滅蝨與殺螞蟻的藥物。人類若長期或大量暴露，可能出現頭暈、噁心、肌肉顫抖、倦怠等症狀，甚至影響肝臟代謝功能。

邱惠雯表示，目前並無特效藥能加速人體清除此類藥物，最重要的是避免再次暴露；維持良好營養、多喝水、攝取足夠蛋白質與蔬果，有助肝臟與腎臟代謝功能運作。若懷疑接觸量高或出現不適，應立即就醫。