台中10日查獲芬普尼蛋...超標值更高 盧秀燕：中央可能不曉得外流

彰化縣文雅畜牧場月初被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，中央5日要求移動管制，仍有毒雞蛋流出，台中市府10日在梧棲又驗出一批超標雞蛋。台中市長盧秀燕今表示，要肯定食安處平時稽查認真，若沒有主動查獲通報，中央、地方可能到現在還不知道有毒雞蛋外流。

台中市議會今天市政總質詢。國民黨籍議員朱元宏質詢表示，彰化縣政府11月4日發現文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，農業部5日要求移動管制，不可運輸販售，不過台中市食安處10日又在梧棲龍忠蛋行驗出一批文雅畜牧場流出雞蛋，超標數值比彰化更高。

朱元宏說，儘管非洲豬瘟事件把台中市府打得體無完膚，但從這次雞蛋事件來看，市府還是相當努力有效，食安處勇於任事，值得讚賞，還好有驗出龍忠蛋行的雞蛋，讓中央知道移動管制出現破口；另一方面，也要去問，為何中央祭出移動管制，仍有雞蛋流出？

盧秀燕表示，肯定食安處在這次毒雞蛋事件的作為，他們平常稽查密度足夠，主動查獲、通報、下架，三步驟防堵，若沒有主動查獲通報，從中央到地方可能還不曉得已經有毒蛋外流；至於為何不該流入市面的毒雞蛋又在台中出現，要請衛生局說明。

衛生局長曾梓展指出，市府11月7日接獲通知有一批毒蛋到台中，食安處馬上通知蛋行下架，10日再去現場看，發現又進了一批，蛋行表示8日解除管制，9日才又進一批；到底是誰解除管制，檢調已經介入調查。