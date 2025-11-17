快訊

台中10日查獲芬普尼蛋...超標值更高 盧秀燕：中央可能不曉得外流

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市食安處10日稽查梧棲龍忠蛋行，查獲來自彰化文雅畜牧場的雞蛋，送驗後14日確認檢出芬普尼超標。圖／台中市食安處提供
台中市食安處10日稽查梧棲龍忠蛋行，查獲來自彰化文雅畜牧場的雞蛋，送驗後14日確認檢出芬普尼超標。圖／台中市食安處提供

彰化縣文雅畜牧場月初被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，中央5日要求移動管制，仍有毒雞蛋流出，台中市府10日在梧棲又驗出一批超標雞蛋。台中市長盧秀燕今表示，要肯定食安處平時稽查認真，若沒有主動查獲通報，中央、地方可能到現在還不知道有毒雞蛋外流。

台中市議會今天市政總質詢。國民黨籍議員朱元宏質詢表示，彰化縣政府11月4日發現文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，農業部5日要求移動管制，不可運輸販售，不過台中市食安處10日又在梧棲龍忠蛋行驗出一批文雅畜牧場流出雞蛋，超標數值比彰化更高。

朱元宏說，儘管非洲豬瘟事件把台中市府打得體無完膚，但從這次雞蛋事件來看，市府還是相當努力有效，食安處勇於任事，值得讚賞，還好有驗出龍忠蛋行的雞蛋，讓中央知道移動管制出現破口；另一方面，也要去問，為何中央祭出移動管制，仍有雞蛋流出？

盧秀燕表示，肯定食安處在這次毒雞蛋事件的作為，他們平常稽查密度足夠，主動查獲、通報、下架，三步驟防堵，若沒有主動查獲通報，從中央到地方可能還不曉得已經有毒蛋外流；至於為何不該流入市面的毒雞蛋又在台中出現，要請衛生局說明。

衛生局長曾梓展指出，市府11月7日接獲通知有一批毒蛋到台中，食安處馬上通知蛋行下架，10日再去現場看，發現又進了一批，蛋行表示8日解除管制，9日才又進一批；到底是誰解除管制，檢調已經介入調查。

曾梓展補充，食安處平常就會持續抽查全市的蛋品，發現異常也要趕快稽查，最近查了23處，龍忠蛋行這批是唯一有問題的，市府當天查出是來自文雅畜牧場，要求先下架並送驗，14日檢驗結果出爐，馬上通報中央。

台中市議員朱元宏表示，儘管非洲豬瘟把台中市府打得體無完膚，但從這次雞蛋事件來看，市府還是相當努力有效，主動查獲外流毒蛋，讓中央知道移動管制出現破口。圖／朱元宏辦公室提供
台中市議員朱元宏表示，儘管非洲豬瘟把台中市府打得體無完膚，但從這次雞蛋事件來看，市府還是相當努力有效，主動查獲外流毒蛋，讓中央知道移動管制出現破口。圖／朱元宏辦公室提供
衛生局長曾梓展指出，食安處最近查了23處，梧棲龍忠蛋行是唯一有問題的的雞蛋。記者陳敬丰／攝影
衛生局長曾梓展指出，食安處最近查了23處，梧棲龍忠蛋行是唯一有問題的的雞蛋。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，若沒有台中市食安處主動查獲通報，中央、地方可能到現在還不知道有毒雞蛋外流。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，若沒有台中市食安處主動查獲通報，中央、地方可能到現在還不知道有毒雞蛋外流。記者陳敬丰／攝影

毒雞蛋 食安
