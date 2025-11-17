芬普尼蛋延燒！石崇良：本周起擴大抽驗...以「這種」雞蛋為主

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良今參加「台灣健保30 共創永續未來」研討會前接受訪問表示，食藥署本周起，將針對市面販售的雞蛋，加強擴大抽驗，這次主要抽查為編號C的雞蛋，也就是籠飼的雞蛋。記者沈能元／攝影
彰化縣文雅畜牧場的雞蛋竟在移動管制期間，高達4萬顆流入市面。台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅9日又出貨200籃散蛋至蛋行，抽驗確認檢出芬普尼超標達0.05ppm，限量標準為0.01ppm。衛福部長石崇良昨表示「不可思議」，管制期間出貨已違法，已發文彰化縣政府，要求縣府查明與究責。衛福部也將從本周起至年底前擴大抽驗市面雞蛋，確保蛋品安全。

衛福部長石崇良今參加「台灣健保30 共創永續未來」研討會前接受訪問表示，食藥署本周起，將針對市面販售的雞蛋，加強擴大抽驗，此擴大抽驗是根據風險評估，細節先不透露，原因是希望不要讓廠商有機會先做任何準備，在這個情況下比較可以驗出問題。

「抽驗採取風險分層方式，主要針對編號C的雞蛋。」石崇良說，編號C的雞蛋也就是籠飼雞蛋，為這次主要抽查對象，且會按照蛋雞飼養的密度及過去抽驗的紀錄進行抽驗。衛福部也會和農政單位合作，了解養雞場現況，再根據不同縣市風險程度，計算風險，設定抽樣方法跟件數。石崇良表示，詳細情形等規畫完成後再對外說明，並會滾動式修正。

彰化縣政府指出，文雅畜牧場8日短暫解除移動管制，誤以為可全面恢復出貨，將6日封存蛋品一併出貨；該批蛋品屬預防性下架範圍，依法不得流出。業者擅自出貨尚未裁罰，移送檢調一併偵辦。

抽驗 雞蛋
