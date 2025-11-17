聽新聞
芬普尼蛋又流出！私賣或誤出貨 檢將再傳畜牧場業者

聯合報／ 記者林宛諭林敬家黃寅／連線報導

台中市「龍忠蛋行」十日被抽驗出源自文雅畜牧場含芬普尼雞蛋，到底是畜牧場非法私自出貨，或是八日解除移動管制蛋農誤將雞蛋再出貨？檢方表示正蒐集事證，將再傳喚畜牧場負責人與相關人員，盡速釐清。

彰化地檢署說，彰化縣府基於刑案事證考量，已向檢方請示能否銷毀文雅畜牧場封存雞蛋，檢察官將會同抽樣採取部分雞蛋做為證物，其餘交行政機關依權責處理。

彰化縣衛生局七日通知從文雅畜牧場出貨到九縣市雞蛋全部預防性下架，但台中市食安處十日到龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場九日又出貨二百籃四萬顆蛋至該蛋行，抽驗後確認檢出芬普尼超標。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，衛生局十一月四日接到通知後啟動預防性下架，追溯至十月五日，並通知各縣市衛生局；蛋行理應收到指示，五日之後所有文雅蛋都須下架；十日食藥署也開記者會要求全面預防性下架，當天彰化衛生局還以電子郵件再次提醒各縣市衛生局執行。

葉彥伯指出，八日農政單位一度解除移動管制，但畜牧場蛋品仍在預防性下架中；畜牧場蛋品出問題，商行停止進貨，理應向衛生單位確認是否可買賣，不太可能直接問正在出問題的畜牧場。

他表示，下架作業需現場稽查、清點數量，比對進出貨紀錄，避免隱匿，才能掌握實際下架量與流向。

台中市政府表示，食安處十日赴龍忠蛋行稽查，發現新入庫、同樣來自文雅畜牧場籃蛋；龍忠蛋行表示這批蛋是九日才進貨，係案場表示彰化縣府解除移動管制後才購買。十四日已將檢驗結果通知彰化縣動物防疫所，今天也會函送正式調查報告，請彰化縣政府協助檢調釐清來源及流向。

