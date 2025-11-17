解除管制不同調 芬普尼蛋外流現空窗

彰化縣文雅畜牧場雞蛋十日被驗出芬普尼代謝物超標，仍有標示「十一月六日」蛋品流入台中蛋行，衛福部長石崇良說，衛福部早宣布文雅畜牧場雞蛋需全部下架，有新產出雞蛋也不准上架，為何仍有雞蛋流至市面，農政單位正釐清過程，將依法懲處。

石崇良說，文雅畜牧場雞蛋仍屬禁止移動，禁止上架；從今天起至年底加強抽驗，「查到哪裡、驗到哪裡、公布到哪裡」，確保類似情形不再發生。

縣府指出，該畜牧場短暫解除移動管制，誤以為可全面恢復出貨，將六日封存蛋品一併出貨；該批蛋品屬預防性下架範圍，依法不得流出。業者擅自出貨部分尚未裁罰，移送檢調一併偵辦。

外界質疑蛋品流出與縣府八日解除移動管制有關；農業處說，解除管制是依「畜禽用藥監測陽性案件通報管制及違規查處作業流程」辦理，現行規定僅要求複檢結果合格即可解除，未明訂應採樣部位、檢驗次數等細節，實務上多依動防所獸醫判斷；希望中央補足指引，降低程序出錯風險。

農業部回應，依規定由地方防疫機關執行查察及管制作業，彰化縣動物防疫所依「動物用藥品管理法」啟動移動管制等措施，解除與否也由地方機關依檢驗結果及查核情形辦理。

據了解，當時縣府內部對解除管制意見不一，衛生局與畜產單位十一月六日同步進場採樣；農政單位收到七日檢驗結果未檢出後，傾向依指引於八日解除管制，再視衛生局採樣結果調整。

衛生局六日抽驗約廿件蛋品，涵蓋不同日期與批號，其中十件檢驗有二件超標，另十件結果較晚出爐，提供檢調參考，未對外公布。衛生局認為二件超標屬不同日期，恐為持續性汙染，加上其他檢驗未完成，反對解除管制，還提醒農政單位應請示中央，同時考量未驗出項目風險疑慮。

縣府官員說，農政與衛生單位各自採檢，目的、法規與對象不同，事件顯示食安事件跨部門之間存在立場差異，需再強化整合與協調。

石崇良表示，市場上架與否是由衛生單位決定，農場產品能否解除移動涉及農政單位權責，將討論後做出一次性決定。