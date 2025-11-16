芬普尼蛋遭疑未全面下架 中市府：10日已要求

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，9日出售給台中市龍忠蛋行，該蛋行到10日未全面下架蛋品，中市府表示，10日當場已要求下架並進行抽驗。

有媒體報導，彰化縣政府16日質疑，下架回收應回溯一個月，11月7日就通知相關縣市政府，文雅畜牧場10月5日後的蛋品都應下架。中市府應追查，龍忠蛋行從10月5日起向文雅畜牧場進貨的雞蛋數量與去向，11月10日理應全面下架，卻還能等到台中市人員來抽驗。

對此，台中市政府今天透過文字稿表示，10日自主擴大稽查抽驗，發現龍忠蛋行販售文雅畜牧場籃蛋，當場已要求下架並進行抽驗，後續將檢具相關事證提供彰化縣政府移請彰化地檢署併案偵辦。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市食安處10日在梧棲區「龍忠蛋行」查獲9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤，結果14日出爐，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm），與規定不符。有3240台斤已流入市面，全數用罄。

龍忠蛋行林姓老闆透過社群網路發出聲明，5日畜牧場接到移動管制，隔天自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，8日下午4時30分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載，9日他到畜牧場載蛋。有民眾10日到龍忠蛋行買蛋，今天前往退貨，因蛋行未開門而撲空，準備將有疑慮的雞蛋全部埋到田裡。