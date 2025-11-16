芬普尼蛋又流出！為避免相同情形 石崇良：衛福部至年底前將擴大抽驗

彰化縣文雅畜牧場芬普尼蛋又有4萬顆流入市面。台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現該場9日又出貨200籃散蛋至該蛋行，抽驗後前晚確認檢出芬普尼超標達0.05ppm，限量標準為0.01ppm。衛福部長石崇良昨表示「不可思議」，管制期間出貨已違法，已發文彰化縣政府，要求縣府查明與究責。石崇良今表示，衛福部將從明天起至年底前擴大抽驗市面雞蛋，確保蛋品安全。

依彰化縣府於11月10日發出新聞稿指出，11月6日檢驗文雅畜牧場的雞蛋及飼料，結果都未檢出芬普尼，11月8日解除雞場移動管制，但該天下午又發新聞稿稱，因衛福部食藥署要求雞蛋須逐批檢驗才放行，因此依中央要求執行，畜牧場則是在9日出貨給台中蛋行。由於，該場雞蛋屬預防性下架蛋品，業者私自將6日管制期內產蛋出貨給下游，已移請檢方偵辦。

對此，衛福部長石崇良今參加「健康台灣深耕論壇」並受訪表示，由於，目前發現台中文雅畜牧場的雞蛋仍有流出的情形，因此，明天起至年底將會加強抽驗，調整年度抽查的件數跟步調，確保市面上不再有類似的情形，就是「查到哪裡、驗到哪裡、公佈到哪裡」，隨時依案情發展來調整。

石崇良說，文雅畜牧廠流出芬普尼蛋的事實查明跟處分，這由農業部主責進行調查，流出細節需等農政單位釐清，才能給大家清楚的交代。目前也請台中市衛生局進行查明，為什麼已經宣佈目前市面上文雅畜牧場的雞蛋需全部下架，且即便有新生產的雞蛋也不准上架的情況下，還會有雞蛋流出需要釐清責任，並依法懲處。

至於，解除畜牧場移動管制後，是否就可以販賣？石崇良說，這是兩部份，一是在市場上架與否，這是由衛生單位決定；至於，農場能不能解除移動，這是涉及農政單位的權責，將會同步討論後，做出一次性的決定。但目前為止，該案在檢調介入下，尚未完成討論。所以，文雅畜牧場的雞蛋仍是屬於禁止移動，市面上的雞蛋仍是禁止上架，目前也會持續抽驗。