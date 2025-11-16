快訊

圖書館突現眼鏡蛇咬人！龍井分館主任疑惑「不曾有蛇」 初查無人為因素

為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象 有利勝選

芬普尼蛋又流出！為避免相同情形 石崇良：衛福部至年底前將擴大抽驗

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良今參加「健康台灣深耕論壇」並受訪表示，由於發現台中文雅畜牧場的雞蛋仍有流出的情形，因此，至年底將調整年度抽查的件數跟步調加強抽驗，確保市面上不再有類似的情形。記者林伯東／攝影
衛福部長石崇良今參加「健康台灣深耕論壇」並受訪表示，由於發現台中文雅畜牧場的雞蛋仍有流出的情形，因此，至年底將調整年度抽查的件數跟步調加強抽驗，確保市面上不再有類似的情形。記者林伯東／攝影

彰化縣文雅畜牧場芬普尼蛋又有4萬顆流入市面。台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現該場9日又出貨200籃散蛋至該蛋行，抽驗後前晚確認檢出芬普尼超標達0.05ppm，限量標準為0.01ppm。衛福部長石崇良昨表示「不可思議」，管制期間出貨已違法，已發文彰化縣政府，要求縣府查明與究責。石崇良今表示，衛福部將從明天起至年底前擴大抽驗市面雞蛋，確保蛋品安全。

依彰化縣府於11月10日發出新聞稿指出，11月6日檢驗文雅畜牧場的雞蛋及飼料，結果都未檢出芬普尼，11月8日解除雞場移動管制，但該天下午又發新聞稿稱，因衛福部食藥署要求雞蛋須逐批檢驗才放行，因此依中央要求執行，畜牧場則是在9日出貨給台中蛋行。由於，該場雞蛋屬預防性下架蛋品，業者私自將6日管制期內產蛋出貨給下游，已移請檢方偵辦。

對此，衛福部長石崇良今參加「健康台灣深耕論壇」並受訪表示，由於，目前發現台中文雅畜牧場的雞蛋仍有流出的情形，因此，明天起至年底將會加強抽驗，調整年度抽查的件數跟步調，確保市面上不再有類似的情形，就是「查到哪裡、驗到哪裡、公佈到哪裡」，隨時依案情發展來調整。

石崇良說，文雅畜牧廠流出芬普尼蛋的事實查明跟處分，這由農業部主責進行調查，流出細節需等農政單位釐清，才能給大家清楚的交代。目前也請台中市衛生局進行查明，為什麼已經宣佈目前市面上文雅畜牧場的雞蛋需全部下架，且即便有新生產的雞蛋也不准上架的情況下，還會有雞蛋流出需要釐清責任，並依法懲處。

至於，解除畜牧場移動管制後，是否就可以販賣？石崇良說，這是兩部份，一是在市場上架與否，這是由衛生單位決定；至於，農場能不能解除移動，這是涉及農政單位的權責，將會同步討論後，做出一次性的決定。但目前為止，該案在檢調介入下，尚未完成討論。所以，文雅畜牧場的雞蛋仍是屬於禁止移動，市面上的雞蛋仍是禁止上架，目前也會持續抽驗。

雞蛋 牧場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

怎防？芬普尼毒蛋管制期再外流4萬顆 專家揪行政漏洞：業者心存僥倖

文雅畜牧場管制期偷賣芬普尼蛋 衛福部長嘆「不可思議」要求彰化縣究責

UNIQLO捐1.5萬件發熱衣給社工、消防 石崇良指社工有2萬：差額將認購

人工生殖法「未納代孕」 衛福部是否另訂專法？石崇良持保留態度

相關新聞

芬普尼蛋又出貨台中…彰檢將再採樣搜證 釐清案情

台中市「龍忠蛋行」本月10日被抽檢驗出源自文雅畜牧場含芬普尼的雞蛋，到底是畜牧場非法私自出貨，或是8日雞蛋與飼料零檢出後...

毒雞蛋來襲！營養師曝「排毒技巧」：身體可以自動解毒

彰縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，更被查出出貨給中市蛋行，毒蛋流竄市面。營養師珮淳在臉書安慰大家「別緊張，先搞懂它是什麼、怎麼代謝」，並教大家怎麼吃出安心。

芬普尼蛋又流出！為避免相同情形 石崇良：衛福部至年底前將擴大抽驗

彰化縣文雅畜牧場芬普尼蛋又有4萬顆流入市面。台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現該場9日又出貨200籃散蛋至該蛋...

文雅畜牧場解除移動管制跨局處意見分歧 衛生局憂持續性汙染

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出殘留農藥芬普尼超標，11月6日衛生與農業單位都進場採樣，但對是否解除移動管制意見分歧；農政單位...

本周蛋價漲2元 蛋商：芬普尼蛋對整體買氣影響小

台北市蛋商業同業公會今開會決定本周蛋價漲2元，批發蛋價每斤從43元漲至45元，產地價則由每斤33.5元漲至35元。台北市...

管制期偷賣4萬顆芬普尼毒蛋 專家：食安違規應視同刑事案件處理

彰化文雅畜牧場因雞蛋檢出農藥芬普尼超標，11月5日即遭移動管制，理應「一顆都不能出場」，不過11月9日竟賣給台中市龍忠蛋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。