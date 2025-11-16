文雅畜牧場解除移動管制跨局處意見分歧 衛生局憂持續性汙染

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出殘留農藥芬普尼超標，11月6日衛生與農業單位都進場採樣，但對是否解除移動管制意見分歧；農政單位因雞蛋檢驗結果均未檢出，傾向依相關指引於11月8日解除管制；衛生局則認為仍有部分檢驗結果未出，擔心是持續性汙染反對解除管制，也行文給相關單位；此情況顯示針對食安議題，跨單位立場存在差異，溝通上出現斷層。

文雅畜牧場11月4日檢出的雞蛋被驗出芬普尼超標，11月5日被要求實施移動管制，雞蛋不得外出。同月8日短暫解除管制，9日中央下令逐批檢驗後，該畜牧場又恢復移動管制。然而，該蛋場已將6日所產雞蛋賣給台中龍忠蛋行，經台中市食安處抽驗發現仍超標。

彰化縣府8日短暫解除移動管制的空窗期，被認為是問題雞蛋流出的漏洞。經了解，畜產單位與衛生局6日各自採樣蛋品，畜產單位因蛋品與飼料均未檢出，依「畜禽用藥監測陽性案件通報管制及違規查處作業流程」，傾向解除管制，也急追衛生單位採檢結果。

衛生局6日抽驗約20件蛋品，取自不同日期和批號，想釐清汙染狀態，前10件中有2件超標，另10件因結果較晚出爐，送給檢調單位參考，未公布結果；衛生局認為即便僅有2件超標但因不同日期因此仍存疑，加上其他檢驗結果尚未出爐，仍須清查，因此反對解除管制，並提醒農政單位應請示中央，同時考量其他未驗出蛋品的疑慮。

縣府官員指出，農政與衛生單位各自採檢，目的、法令原則與對象不同，衛生局管食品業，如工廠有問題就停工，但不可能叫雞不生蛋。雖然法令依據不同，但形成兩層防護，農政單位確保出產的蛋品沒問題，衛生單位確保進入食品業的產品沒問題，若查到違規就依食安法下架。