本周蛋價漲2元 蛋商：芬普尼蛋對整體買氣影響小

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，近日被查出出貨給中市蛋行。圖／聯合報系資料照片
彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，近日被查出出貨給中市蛋行。圖／聯合報系資料照片

台北市蛋商業同業公會今開會決定本周蛋價漲2元，批發蛋價每斤從43元漲至45元，產地價則由每斤33.5元漲至35元。台北市蛋商業同業公會理事長林天來表示，近日的芬普尼蛋事件不致影響買氣。但有雞農擔憂，若芬普尼殘留超標蛋仍在市面出現，恐影響民眾對雞蛋的信任。

台北市蛋商業同業公會今表示，本周蛋價將調漲2元，批發價與產地價將分別漲至45元和35.5元。由於近日有芬普尼殘留超標雞蛋流入市面，是否會影響雞蛋買氣？林天來認為，芬普尼蛋對雞蛋買氣影響不大，這次漲價是因為之後天氣冷了，雞蛋產量會減少。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，因為正值冬季到來，每年冬天前會提早換羽，剛好現在中南部產區很多母正在進行換羽，因此產量有所減少，許多地方開始調不到蛋。

根據農業部雞蛋產銷資訊統計，目前全國產蛋母雞約3649萬隻，每日生產量約12.5萬箱。黃榮珍表示，由於正在換羽，現在產蛋母雞約3500多萬隻。芬普尼超標雞蛋屬個案，對整體買氣影響並不大，市面上絕大多數的蛋都是沒有問題的。

有蛋農擔憂，雖然文雅畜牧場流出的芬普尼超標蛋是個案，但如果還有超標蛋繼續流向市面，民眾對於其他畜牧場出來的雞蛋恐「一視同仁」，即使是安全的蛋，也可能被認為有問題，進而影響買氣和品牌信任，希望地方政府在管制上應再加強。

農業部表示，有關芬普尼雞蛋移動管制相關情形，建議洽詢彰化縣政府動物防疫所，以取得最即時且完整的資訊。

雞蛋 芬普尼 超標
