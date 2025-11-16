管制期偷賣4萬顆芬普尼毒蛋 專家：食安違規應視同刑事案件處理

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
芬普尼的毒雞蛋事件持續延燒，在台中市「龍忠蛋行」發現來自文雅畜牧場的蛋品，3萬多顆恐落肚；示意圖。本報資料照片
彰化文雅畜牧場雞蛋檢出農藥芬普尼超標，11月5日即遭移動管制，理應「一顆都不能出場」，不過11月9日竟賣給台中市龍忠蛋行，11月10日被揪出，顯示管理有漏洞。中華安全永續發展協會理事長何中平表示，食安違規可能危害人體健康或已造成健康危害，應視同刑事案件處理，從嚴辦理。

何中平指出，蛋品只要出了畜牧場，就一定要遵守食安法，除了6萬元以上、2億元以下罰鍰，「情節重大足以危害人體健康之虞者」可處7年以下有期徒刑，食品業者應落實自主管理。這次源頭控管出包，還繼續出貨供應中下游業者，代表業者心存僥倖，對民眾食安日常極不公平。

何中平認為，農業部在接獲通報時，迅速採取「移動管制」措施，防止受影響的產品進一步擴散。不過，隔了4天竟在台中再度查獲文雅畜牧場的問題蛋，發現於禁令期仍流出約4萬顆雞蛋，代表「業者沒有把食安問題當一回事」。所謂移動管制，到底罰則是什麼？政府除了查緝不法食安事件，也要盡速立定罰則內容。

「食品的生產、製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣等各個環節，都關乎國民健康。」何中平強調，業者必須選用符合衛生標準的食品原料，不得含有任何有害人體健康的物質，這是必須履行的責任。後續應加強食安宣傳、認知，並強制教育訓練，強化業者之自主管理。

食藥署回應，11月4日檢出文雅畜牧場的雞蛋有問題，即與地方衛生局全力合作，全面下架及回收，並防堵不合格蛋品流入市場。食藥署嚴正聲明「解除文雅畜牧場移動管制，絕非衛政機關同意」，將靜待司法調查結果，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

食安 牧場 雞蛋
