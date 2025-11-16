彰化文雅4萬顆雞蛋流入台中 移動管制指引失準、僅靠經驗判斷

彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼超標，又爆出有4萬顆管制雞蛋流入台中蛋行，被質疑與縣府本月8日解除移動管制有關。彰化縣府農業處表示，是依「畜禽用藥監測陽性案件通報管制及違規查處作業流程」辦理，8日雞蛋與飼料檢驗零檢出才解除，未來會加嚴管理避免出錯。

彰化縣府指出，9日中央下令逐批檢驗後，該畜牧場又恢復移動管制；但該場蛋品屬預防性下架，本不得流出，目前尚未開罰，已移請檢方一併偵辦。目前農政人員也每日進場盤點雞蛋數量並封存，確保畜牧場落實管制。

彰化雖依中央作業辦法辦理，但也凸顯在實際移動管制判斷上失準，縣府農業處說明，解除移動管制是依中央流程，重新檢驗結果符合標準即可解除，但規定細則並未訂出採樣何處、需驗幾次等，大多仰賴動防所獸醫專業判斷，希望未來能有更細節指引，減少在作業程序上出錯；而畜牧場拿到動防所開立的解除移動管制公文後，才能憑文件進行買賣。

台中市「龍忠蛋行」本月10日遭抽驗到文雅畜牧場11月6日生產的蛋。業者說，8日下午畜牧場告知「檢驗沒問題」、地方政府說能放行，所以9日一早去載蛋，10日開始販售，後來又被通知這批也不能賣，只好回收下架，不再販售文雅的蛋。

對此，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，即便8日移動管制解除，畜牧場蛋品仍在預防性下架中，無法理解蛋行為何還會有6日管制期間的蛋在架上，甚至被抽驗。

葉彥伯指出，衛生局11月4日接到通知後啟動預防性下架，追溯至10月5日，並通知各縣市衛生局；蛋行理應收到11月5日之後所有文雅蛋都須下架的指令，11月10日食藥署也開記者會要求全面預防性下架，當天彰化衛生局還以電子郵件再次提醒各縣市衛生局執行。

他並說，通常畜牧場蛋品出問題後，商行聽到消息就會停止進貨，或向衛生單位確認是否可買賣，不太可能直接問正在出問題的畜牧場；而下架作業需現場稽查、清點數量，比對進出貨紀錄，避免隱匿，才能掌握實際下架量與流向。